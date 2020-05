Louis Leterrier reemplazaría a David Ayer como director de Bright 2

Ya han pasado varios años desde que Netflix anunció Bright 2 y la secuela de la película de 2017 protagonizada por Will Smith y Joel Edgerton todavía no logra concretarse. Sin embargo, el streaming aún no habría olvidado este proyecto y desde Deadline cuentan que estaría negociando con un nuevo director.

Pese a que inicialmente se había reportado que David Ayer (Suicide Squad) regresaría para tomar las riendas de la secuela, ahora Netflix está negociando con Louis Leterrier para que comande Bright 2.

Aparentemente Ayer no dirigirá la secuela porque está ocupado en proyectos como Dirty Dozen y Netflix estaría interesado en reclutar a Leterrier por su experiencia en películas como Now You See Me, Clash of the Titans, Transporter 2 y The Incredible Hulk, además de su trabajo en la serie del streaming, The Dark Crystal: Age of Resistance.

Bright 2 volvería a contar con Will Smith y Joel Edgerton como los policías protagonistas y retomaría “las tribulaciones de la extraña asociación” pero en esta ocasión estaría ambientada en “un escenario internacional”.