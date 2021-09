Lucy Lawless cree que las campañas para que reemplazara a Gina Carano en The Mandalorian habrían afectado su participación en otro proyecto de Star Wars

Tras el despido de Gina Carano de The Mandalorian los fanáticos no tardaron en comenzar a especular respecto a quién podría reemplazar a la actriz como Cara Dune. Pero aunque eventualmente desde Disney señalaron que sus planes no contemplarían buscar a otra interprete para ese personaje, las ideas de algunos fanáticos podrían haber impactado un proyecto a futuro de la franquicia.

Si bien ella misma remarca que no tiene antecedentes categóricos al respecto, recientemente Lucy Lawless comentó que cree que sus opciones para participar en un nuevo proyecto de Star Wars se habrían visto afectadas negativamente debido al interés de algunos fanáticos para que reemplazara a Carano como Cara Dune.

Particularmente, en el marco de una entrevista con el portal Metro.co.uk, Lawless fue consultada sobre sus sentimientos respecto a las campañas de los fans para posicionarla como Cara Dune en The Mandalorian,.

La actriz de Xena: Princesa Guerrera no dudó en responder y reveló que antes de que sucediera toda la polémica con Carano, ella estaba negociando para otro papel en “algo afiliado a Star Wars”.

“Bueno, para ser honesta contigo, ya estaba en discusiones sobre algo - no era The Mandalorian - era algo afiliado a Star Wars”, dijo Lawless. “(El fancast) podría haber lastimado eso de alguna manera porque entonces no podrían contratarme porque parecería estar complaciendo a ... Solo estoy especulando, no sé nada, pero de alguna manera, puede ser inútil porque si complacen a este grupo de fans, entonces, ¿cómo vas a complacer a todos los demás grupos de fans? ¿Sabes a qué me refiero?”.

Lawless no detalló para qué proyecto estaba conversando y continuó planteando que su eventual participación de The Mandalorian como el reemplazo de Carano en el papel de Cara Dune habría tenido una implicancia política extra.

“Me volví política y no tuve nada que ver con la discusión”, comentó Lawless antes de añadir que de todas maneras agradece el interés de los fans que querían verla en la franquicia especial: “Pero así es el mundo y lo decían en serio con amor, y agradezco a los fanáticos por su lealtad hacia mí”, concluyó.