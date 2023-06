M. Night Shyamalan da a conocer detalles de su próxima película ‘Trap’

M. Night Shyamalan, el conocido director de cine, tiene un nuevo proyecto entre manos ‘Trap’ del cual ha dado a conocer nuevos detalles.

En el marco de un video presentado por Warner Bros. en el CineEurope, es que se dio a conocer que el filme será un thriller psicológico ambientado en un concierto.

Trap será el primer trabajo de Shyamalan con Warner Bros. desde La Dama en el Agua en 2006, siendo sus últimos trabajos con Universal y Apple TV+.

Hace unos meses el director ya anticipaba el proyecto señalando que “Tengo una nueva idea que comencé a escribir. Saldrá en 2024 y es muy, muy emocionante. Es un thriller. Es muy inusual y muy nuevo en comparación con lo que he estado tratando de hacer [recientemente], pero me siento muy entusiasmado con la historia, tanto que no puedo esperar para contárselo a ustedes”.

En el video presentado es que también apareció la hija de Shyamalan, Ishana Night Shyamalan, quien debutó como directora con The Watchers.

Trap tiene programado su estreno para el 2 de agosto de 2024.