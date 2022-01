M. Night Shyamalan decidió sumar a Dave Bautista a su nueva película por su trabajo en Blade Runner 2049

Todo parece que fue una buena decisión de Dave Bautista dejar la lucha libre. El actor ha aparecido en películas taquilleras como Guardianes de la Galaxia, Spectre, Blade Runner 2049 y Dune. Recientemente, se confirmó que aparecerá en Knock at the Cabin, el nuevo proyecto de M. Night Shyamalan.

En entrevista con The Hollywood Reporter, el director asegura que el trabajo de Bautista en Blade Runner 2049 lo convenció para que aparezca en su nueva película, aunque no haya sido una larga participación sí fue fundamental para castearlo. Esto fue lo que dijo:

“Realmente me cautivó lo que hicieron Denis (Villeneuve) y Dave (Bautista) en esa escena en Blade Runner (2049). Todavía estaba en una forma en que era poderosa... Hay una especie de quietud en la que no estás haciendo nada; estás haciendo todo y estás quieto. Cada célula de tu cuerpo hará lo que se supone que debe hacer si estás pensando algo correctamente”, dijo.

“Y Dave estaba encarnando toda esta filosofía en esa escena... Yo no no sabía quién era en ese momento, y se me quedó grabado en la cabeza. Entonces, cuando llegó este guion, pensé: ‘Parece que hay un tipo que puede interpretar a este ser humano gigante y hacer la quietud’. Así que le pregunté a Dave”, agregó.

Shyamalan se refiere a la pequeña participación de Bautista como Sapper Morton, un antiguo replicante de Nexus-8 que tuvo una intensa escena con Ryan Gosling en Blade Runner 2049, y que aparentemente, es el tipo de personaje silencioso y grande que convenció al director de seleccionarlño.

Knock at the Cabin se estrenará el próximo febrero de 2023. Cuenta con la producción de Marc Bienstock, Ashwin Rajan, Steven Schneider y el propio Shyamalan. Por ahora se desconocen detalles de su historia.