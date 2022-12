Margot Robbie dice que ha “estado presionando durante años” para que el romance entre Harley Quinn y Poison Ivy llegue al cine

Aunque la versión de Harley Quinn interpretada por Margot Robbie ha figurado en cuatro películas hasta la fecha, entre Suicide Squad, Birds of Prey: And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn y The Suicide Squad solo se ha explorado parte de la extensa historia que el personaje tiene en los cómics y, por ejemplo, hasta ahora no se ha plasmado en pantalla el famoso romance entre Quinn y Poison Ivy.

Pero mientras la relación entre Harley e Ivy sigue siendo la piedra angular de la serie animada sobre la ex-psiquiatra y también es un tema que se está tocando en cómics como la serie limitada Poison Ivy, Margot Robbie señaló que también es algo que quiere llevar a la pantalla.

En una nueva entrevista con Comicbook la actriz que ha encarnado a Harley en el cine aseguró que ha presionado para que el romance entre Harley Quinn y Poison Ivy llegue al cine

“He estado presionando por eso durante años. No puedo decir cuánto he estado presionando por eso. Yo también lo quiero”, dijo Robbie sobre el romance entre Harley Quinn y Poison Ivy.

En el pasado Robbie no ha dudado en asgurar que quiere que su versió n de Harley Quinn conozca a Poison Ivy. No obstante, mientras no faltan los fancasts para Pamela Isley, la actriz no tendría en mente a una compañera de elenco para ese hipotético proyecto.

“Honestamente, cuando me imagino (a Poison Ivy) siempre me imagino a Poison Ivy en los cómics. Realmente no me imagino a una actriz interpetandola, pero estoy de acuerdo. (Ver) eso sería muy bueno”, añadió.

Por ahora no está claro cuándo volveremos a ver a la Harley Quinn de Robbie ya que la grilla para el futuro del Universo DC no está lista y los nuevos proyectos recién podrían presentarse desde 2024 según las estimaciones de Jame sGunn.