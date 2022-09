Mario + Rabbids Sparks of Hope será el primer juego en que los Rabbids tendrán voces

Mario + Rabbids Sparks of Hope se convertirá en el primer juego en que los Rabbids tendrán voces, algo que con anterioridad había sido descartado por parte de Ubisoft.

Según menciona el director Creativo Davide Soliani en conversación con IGN, las instrucciones iniciales eran que no hablarían bajo ninguna circunstancia. “Tuve que ganarme la confianza también de Ubisoft, no solo de Nintendo”, comentó, agregando que “y Ubisoft me dijo: ‘Los conejos no hablan’. Esa era una regla”.

“Pero nunca me dijeron que los Rabbids no podían cantar, así que les presenté a Phantom”, agregó. Phantom, es un Rabbid fantasmagórico gigante, que canta un musical sobre lo mucho que odia a Mario.

“Me gané la confianza de Ubisoft para aventurarme hacia un nuevo horizonte… Todo lo que estamos haciendo es parte de un proceso de evolución que nos llevará a otro lugar. Creo que, como equipo, nos encanta experimentar y seguiremos haciéndolo en el DLC. Y luego, ¿quién sabe en el futuro lo que sucederá?”, agrega al respecto.

Mario + Rabbids Sparks of Hope tiene programado su lanzamiento para el 20 de octubre de 2022.