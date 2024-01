Marvel buscaría contratar a Austin Abrams para el rol de Sentry en Thunderbolts

Hace unas semanas se conoció que Steve Yeun ya no participaría en la próxima película de Thunderbolts, por lo que desde Marvel se encuentran en búsqueda de un nuevo actor para interpretar a Sentry. En esta línea un reciente reporte apunta a que desde el estudio estarían buscando contar con Austin Abrams (Euphoria) para el rol.

Según el reporte (Vía Geektyrant), desde Marvel le ofrecieron el papel al actor, quien ahora tiene que ver si acepta y se suma de esta forma al Universo Cinematográfico de Marvel.

Abrams, junto con su rol en Euphoria, también estuvo en la película de terror Scary Stories to Tell in the Dark, producida por Guillermo del Toro.

En cuanto a Thunderbolts, esta película adaptará el cómic centrado en el equipo conformado por villanos redimidos y se enfocará en antihéroes como Bucky Barnes, U.S. Agent, Yelena Belova y Guardián Rojo, además de villanos como Taskmaster y Ghost, entre otros.

La salida de Yeun se conoció a principios de enero y se debería a problemas en la agenda tras las modificaciones surgidas a raíz de las huelgas de actores y guionistas que afectaron a Hollywood.