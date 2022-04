Marvel canceló el cómic de Black Widow

Black Widow #15, el número más reciente de la serie regular de Natasha Romanoff, será la última entrega de ese cómic comandado por la guionista Kelly Thompson y la artista Elena Casagrande y es que, sin mayores ceremonias, Marvel anunció la cancelación de la serie regular de Black Widow en la últimas páginas del número publicado este miércoles.

“Nuestra carrera legendaria está terminando por ahora- No podríamos estar más agradecidos con los colaboradores que hicieron que este libro fuera extraordinario y con los fanáticos que eligieron nuestro libro mes tras mes. Desde el primer día me senté junto a Kelly en un retiro editorial y dije: ¿Y qué hay de Black Widow? Hasta el día en que Elisabetta D’Amico se incorporó para entintar los lápices de Elena, supe que teníamos un libro especial en nuestras manos. Nos hemos convertido en un grupo muy unido, y es un sentimiento agridulce ver nuestro trabajo colectivo realizado aquí”, decía la carta firmada por la editora Sarah Brunstad antes de agradecer al equipo creativo.

Y, aunque eso era bastante definitivo, el final de la serie regular de Black Widow también fue confirmado por la propia guionista del título, Kelly Thompson, mediante su newsletter.

“Entonces, este ES el número final... por ahora. Lo siento, no he podido hablar de eso, muchos de ustedes han estado preguntando, y me ha dolido profundamente pasar por alto esas preguntas, especialmente porque este es un libro que amo mucho (tal vez mi libro favorito que he hecho en Marvel), pero hay muchas cosas que suceden detrás de escena y no siempre es algo de lo que puedas hablar públicamente”, señaló Thompson. “Para ser honesta, todavía no puedo hablar sobre todo lo que me gustaría, pero lo que puedo decir es que... HAY planes para un poco más de historia de este equipo creativo. Las cosas aún se están discutiendo, pero soy optimista de que funcionará Y valdrá la pena la espera”.

Es decir, aunque por ahora Black Widow #15 es el final de esta etapa de las aventuras de Natasha Romanoff, Thompson y compañía esperan realizar algo más con el personaje.

Esta serie regular de Black Widow fue lanzada en 2020 y contó con tan buena recepción que incluso recibió el premio a “Mejor serie nueva” en los Premios Eisner 2021.