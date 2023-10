Marvel lanza un tráiler por Halloween y usuarios creen que esconde una referencia a Ghost Rider

Desde Marvel Studios con el fin de celebrar Halloween es que han lanzando un tráiler especial centrado en algunos de los momentos de “terror” que han tenido las películas del MCU.

El tráiler fue compartido por la cuenta de Twitter de Marvel Studios y presenta vistazos a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor: Ragnarok, entre otras películas.

Entre todo esto, es que el tráiler culmina mostrando una cadena que se cruza por sobre el texto, lo que se cree podría ser una referencia a Ghost Rider, y quizás su próxima llegada al MCU.

“No quiero ser un geek, pero ¿¡¿ESA CADENA DE GHOST RIDER AL FINAL?!?!?!?”, señaló un usuario, con otros apuntando a que quizás se viene una presentación especial del héroe.

Cabe recordar que Ghost Rider tuvo dos de películas en 2007, las cuales fueron protagonizadas por Nicolas Cage.