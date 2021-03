Matt Groening defiende las temporadas mas recientes de Los Simpson y se refirió al futuro de Apu

Este domingo, Los Simpson celebraron la llegada de su capítulo número 700 en Estados Unidos y preparan incluso mas para las recientemente anunciadas temporadas 33 y 34. A raíz de esta celebración, en USA Today conversaron con el creador de la serie Matt Groening, quien se refirió a las temporadas mas recientes.

Una crítica recurrente es que la longeva producción ya no es tan divertida como lo era en sus primeros 10 años de vida. Sin embargo, el creador no está de acuerdo y dijo: “Me encantan algunas de las cosas locas que hemos hecho últimamente. Ahora estamos rodeados de series animadas con padres gordos y tontos y sus familias revoltosas. Así que Los Simpson puede que no sea el único grupo alocado por ahí, pero las historias que contamos estos días son bastante inteligentes y bien locas”.

Junto con eso, también hizo una recomendación: “Le doy un consejo a la gente que creció con Los Simpson y tal vez piensa que ya no es para ellos. Revísenla de nuevo: La sátira y la calidad de la animación es fantástica. Realmente estoy orgulloso del esfuerzo del grupo”.

El creador también se refirió al personaje de Apu, quien no ha aparecido recientemente al ser objeto de varias críticas. Junto con eso, el actor Hank Azaria ya no interpretará al personaje y, aunque Groening asegura que todavía no hay un reemplazo, sostiene que hay planes para Apu: “Estamos trabajando en algo un poco ambicioso. Es todo lo que puedo decir”.

Además, agregó: “Pienso que las historias de Apu son fantásticas, y él es uno de los personajes más matizados en este tonto programa de caricaturas bidimensional. Asi que si, estoy orgulloso de Apu”.