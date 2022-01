Matt Reeves se refiere a la negativa reacción de los fans al casting de Robert Pattinson

A medida que han habido nuevos adelantos y tráilers, los fanáticos de Batman se han visto bastante conformes con la interpretación que Robert Pattinson ha ido mostrando. Aunque en el pasado, la reacción a la elección del actor como el caballero de la noche fue bastante negativa ya que se le asociaba mucho a su rol de adolescente en Crepúsculo y creían que no encajaría en el papel.

Ahora, el director de The Batman, Mat Reeves, habló con Esquire sobre la negativa reacción que tuvo la gente al elegir a Robert Pattinson. Reeves afirmó que siempre defendió su elección y cree que la mayoría de los fanáticos se disgustaron debido a que no habían visto las actuaciones de Pattinson posteriores a Crepúsculo.

“No ha habido ningún actor, cuando se anunció de que iba a interpretar a Batman en uno de los largometrajes, que no haya recibido una reacción violenta. La gente que estaba emocionada, sabía que era porque conocían el trabajo de Rob después de Crepúsculo. La gente que no estaba emocionada, no conocían el trabajo de Rob después de Crepúsculo”.

El director está en lo cierto al afirmar que cada actor anunciado como Batman recibe una reacción negativa. Previamente se le había criticado mucho a la producción de Batman Vs Superman por haber elegido a Ben Affleck como el vigilante, debido en gran parte a su interpretación en la película de Daredevil del 2003. Sin embargo, ahora que el actor confirmó que se va a despedir de su papel en The Flash, los fans piden arduamente su regreso con el hastag #Batfleck como símbolo.

Reeves también tiene un punto en la asociación que los fanáticos tuvieron con Pattinson y Crepúsculo. El actor tuvo elogios por sus trabajos en The Lost City of Z, Good Time, The Lighthouse y en The Devil All the Time. No obstante, a medida que se acerca la fecha de estreno la gente está muy expectante por ver la nueva versión de Batman protagonizada por Robert Pattinson.

The Batman tendrá como historia el segundo año de lucha de Batman contra el crimen, donde explorará la corrupción existente en la ciudad de Gotham y el vínculo de esta con su propia familia. Además, el villano Riddler o El Acertijo pondrá a prueba todas las habilidades de detective del vigilante. La película se estrenará el próximo cuatro de marzo en cines.