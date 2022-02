Matt Reeves sobre el Riddler de Paul Dano: “No es solo un asesino serial”

Matt Reeves, el director de The Batman, declaró hace algunos días que su versión de Batman no tendrá una historia de origen del superhéroe. No obstante, el cineasta sí planea profundizar en los orígenes de los villanos que aparecerán en la película.

“Al principio, me vino a la cabeza la idea de hacer una historia de asesinos en serie y comencé a pensar en superhéroes; la idea de usar disfraces”, declaró Reeves en una entrevista vía Zoom para Total Film.

“Leí Mindhunter. Me hizo pensar en el asesino del Zodíaco, y en cómo realmente usaba este disfraz primitivo, que realmente es un disfraz de superhéroe primitivo... un disfraz de la galería de villanos. Y yo estaba como, ‘Oh, eso es realmente aterrador, la idea de personas que realmente usen máscaras, oculten sus identidades y aterroricen a las personas, y lo aterrador que es eso’. Entonces comencé a pensar: ‘Bueno, podría ser una historia de origen para Riddler, y podría ser una historia de origen para algunos de estos otros personajes’”, agregó el director.

Sobre la versión de Riddler que será interpretada por Paul Dano, el director afirma que: “No es solo un asesino en serie. Definitivamente tiene una agenda política. Hay un aspecto terrorista en él. Está acusando a la ciudad por lo que es“.

“Y uno de lo que está haciendo con cada uno de estos crímenes es que está atacando los llamados pilares legítimos de la ciudad. El objetivo era poner a (Batman) en el camino de tratar de resolver un misterio que no solo iba a revelar la historia de la ciudad y por qué es tan corrupta, pero eso también cambiará en un punto y se volverá bastante personal”, agregó.

Al igual que Robert Pattinson, Paul Dano es más conocido por trabajar en películas dramáticas como Little Miss Sunshine, Looper o There Will Be Blood que en grandes producciones hollywoodenses. Sobre su personaje el actor dijo que será “una visión diferente” respecto de material original y que no pretende revelar muchos detalles ya que prefiere reservar a los fanáticos la emoción “sorprendentemente poderosa” que tuvo cuando leyó el guion.

The Batman, llegará el próximo 3 de marzo exclusivamente a los cines.