“Se ha hecho demasiado”: La historia de origen de Bruce Wayne no se contará en The Batman

Suele ocurrir que con cada nueva entrega cinematográfica del caballero de la noche, se cuenta de nuevo la ya conocida historia sobre el asesinato de Thomas y Martha Wayne en el Crime Alley de Gotham City. El crimen que da nacimiento del vigilante enmascarado.

Sin ir más lejos, esa misma historia fue contada por las versiones de Batman de Tim Burton, Batman Forever de Joel Schumacher, Batman Begins de Christopher Nolan, Batman v Superman: Dawn of Justice de Zack Snyder e incluso en el Joker de Todd Phillips tuvimos una pequeña escena donde mostraba la muerte de los Wayne.

Ahora, en la nueva adaptación de Matt Reeves titulada The Batman, el director comentó para Esquire que su película no entrará en el origen del superhéroe, ni siquiera desde otro ángulo o reversión. “Lo hemos visto tantas veces”, dijo el director al medio. “Se ha hecho demasiado. Sabía que no podíamos hacer eso”

De acuerdo a reportes previos, The Batman se desarrollaría dos años después de que Bruce Wayne ha tomado el manto de héroe, por lo que no será una adaptación del cómic Batman: Año uno como muchos especulaban.

“Estoy muy orgulloso de eso. Sentí que era la mejor versión de la historia que podíamos hacer para justificar tener otro Batman”, dijo Reeves. “Siempre hay que tener una razón, y desde el principio esa fue la misión para mí”.

Al director también se le preguntó por la posibilidad de una secuela, sabiendo que ya está confirmada una serie derivada de la película para HBO Max, con el personaje del Pingüino protagonizado por Colin Farrell. “Obviamente tendrá mucho que ver con la forma en que la gente recibe esta película, pero muchas cosas están en los trabajos.” afirmó el director.

The Batman se estrenará exclusivamente en cines el próximo 4 de marzo. Para la plataforma HBO Max no hay un estreno confirmado aún, pero la fecha podría ser cercana al estreno en cines.