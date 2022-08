Matt Shakman ya no dirigirá la próxima película de Star Trek

La próxima película de Star Trek se quedó sin director. Siguiendo los reportes que posicionaron a Matt Shakman (WandaVision, Game of Thrones, It’s Always Sunny in Philadelphia) como el principal candidato para dirigir el reinicio de Los Cuatro Fantásticos para Marvel Studios, The Hollwyood Reporter reveló que el director abandonó el nuevo proyecto cinematográfico de aquella clásica saga espacial.

La participación de Shakman en la próxima película de Star Trek se reportó por primera vez a mediados de 2021, pero ahora el cineasta dejó el proyecto por problemas de agenda con la película de Los Cuatro Fantásticos que Marvel Studios pretende estrenar a fines de 2023.

“Matt Shakman es un cineasta increíblemente talentoso, y lamentamos que el momento no se alineara para que él dirigiera nuestra próxima película de Star Trek”, señaló Paramount Pictures. “Estamos agradecidos por sus muchas contribuciones, estamos entusiasmados con la visión creativa de este próximo capítulo y esperamos llevarlo al público de todo el mundo”.

La versión más reciente del guión para la siguiente película de Star Trek fue escrita por Lindsey Beer y Geneva Robertson-Dworet, pero por ahora no hay detalles sobre su premisa y Paramount recién comenzó a buscar al reemplazo de Shakman.