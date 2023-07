Metamorpho será parte de la próxima película de Superman

Suman y siguen las novedades sobre el elenco de Superman: Legacy, la próxima película del hombre de acero que será dirigida por James Gunn.

Tras la revelación del fichaje de actores como Nathan Fillion, Isabela Merced y Edi Gathegi, quienes darán vida al Green Lantern Guy Gardner, Hawgirl y Mister Terrific, respectivamente, ahora se ha dado a conocer que Anthony Carrigan, reconocido por su participación en la serie Barry, tendrá la tarea de interpretar a Metamorpho.

“Estoy increíblemente entusiasmado con Metamorpho (y esta oportunidad para trabajar con Anthony Carrigan)”, escribió Gunn.

La aparición de esos cuatro héroes ya revelados se concretará en una producción que, según el propio director, no será utilizada solo para impulsar spin-offs.

“Los personajes estarán ahí porque ayudarán de mejor forma a contar la historia de Superman, no para que podamos armar proyectos separados en la franquicia. Superman y Lois son los protagonistas de forma muy clara”, dijo el director en la plataforma Threads.

Tengan en cuenta que Metamorpho fue creado en 1965 como parte del cómic The Brave and the Bold #57 escrito por Bob Haney y con dibujos a cargo de la artista Ramona Fradon. A partir de esa historia se comenzó a abordar la historia del aventurero Rex Mason, quien trabaja para el dueño de la empresa Stagg en la misión de recolectar un artefacto egipcio extraño en honor al Dios Ra.

A partir de ahí, la relación de Rex con la hija de Stagg motiva un problema mayor que provoca que quede en la mira de un plan para ser asesinado. Sin embargo, en todo ese proceso, Rex queda expuesto a la radiación de un meteorito que le termina dándole las habilidades de un “Hombre Elemento”. Es decir, puede convertirse en la combinación de cualquier elemento presente en el cuerpo humano. Pero todo lo anterior lo transforma en un monstruo que no puede volver a su apariencia humana.

Esa historia ya fue adaptada de gran forma en la clásica serie animada de La Liga de la Justicia, mientas que el personaje también ha aparecido en series como Batman: The Brave and the Bold, Young Justice y Beware the Batman.