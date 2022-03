Michael Bay criticó los efectos digitales de Ambulance, su nueva película

Muchos amantes del cine critican a Michael Bay por sus absurdas historias y también por el uso excesivo de efectos especiales y explosiones. No obstante, el mismo director se refirió con honestidad a su último trabajo en Ambulance, y disparó contra los efectos digitales presentes en la película.

En entrevista con Les Cinémas Pathé Gaumont, Bay dijo que la mayoría de las escenas de acción se usaron con efectos prácticos y que muy pocos efectos fueron utilizado. Aún así, explicó que estos fueron bastante malos según el mismo director.

“Todas esas explosiones y autos volcando, todo eso es real. Eso es todo en vivo, real, trinquetes. Parece muy peligroso (y) podría ser muy peligroso si no sabes qué diablos estás haciendo. La mayor parte son acrobacias reales. Hay muy pocas capturas de pantalla azul en la película. No hay mucho efecto digital. Parte de ello es una mierda en esta película. Hay un par de tomas con las que no estaba contento, ¿de acuerdo? Bien”, dijo Bay.

Ambulance esta protagonizada por Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y Eiza González. La película se trata de un veterano necesitado de dinero que debe pagar las facturas médicas de su esposa. A lo cual, “se une a su hermano adoptivo para robar $32 millones de un banco de Los Ángeles. Sin embargo, cuando su huida sale espectacularmente mal, los ladrones desesperados secuestran una ambulancia que transporta a un policía gravemente herido y a un trabajador de EMT. Atrapados en una persecución a alta velocidad, los dos hermanos deben encontrar una manera de escapar de la ley mientras mantienen con vida a sus rehenes”, dice la sinopsis oficial.

Ambulance fue estrenada el 24 de marzo de este año y está disponible en los cines.