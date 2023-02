Murió Leiji Matsumoto, legendario creador de Capitán Harlock, Space Battleship Yamato y El Galáctico

La compañía de animación Toei anunció el lamentable fallecimiento de Leiji Matsumoto, un legendario mangaka, diseñador y director de series de anime que fue reconocido por obras como el Capitán Harlock, Space Battleship Yamato, Galaxy Express 999 y Starzinger, más conocida en Latinoamérica como El Galáctico.

De acuerdo a la información oficial, la muerte del creador se concretó tras una insuficiencia cardiaca aguda durante el pasado 13 de febrero en un hospital de Tokio. Matsumoto tenía 85 años de edad.

Hijo de un piloto del Ejército Imperial de Japón, Leiji Matsumoto tuvo una fascinación por los aviones desde temprana edad y eso marcó innegablemente en su devoción por las máquinas voladoras. Al mismo tiempo, a raíz de la labor de su padre, tuvo acceso a los dibujos animados y cómics estadounidenses, lo que influyó en su participación en un grupo de manga desde su época escolar.

De hecho, su primera obra fue Mitsubachi no Boken, un manga de tono infantil que creó en el colegio y que con el tiempo tuvo su propia serie animada.

Claro que la obra de Matsumoto terminó apegándose más a la ciencia ficción, generando una serie de obras que terminaron siendo muy influyentes para la industria. De hecho, el autor fue condecorado por el gobierno japonés en 2010 por su labor promocionando la cultura japonesa.

También cabe destacar que el artista fue uno de los directores de Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem, la película de animación que se realizó como parte del disco Discovery de la banda electrónica Daft Punk.

Finalmente, solo resta mencionar que el funeral del legendario autor ya se celebró con la asistencia de sus cercanos, incluyendo a su esposa, la mangaka Miyako Maki.