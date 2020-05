Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan se retrasa debido al coronavirus

Malas noticias para quienes estaban esperando por la nueva serie de Nanatsu no Taizai, y es que según fue anunciado, el anime que tendrá por nombre Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan, se retrasará y no se estrenará en octubre debido a las complicaciones generadas por el coronavirus.

Según anunció el comité de producción de la serie, cuando se decida la nueva fecha de estreno esta será dada a conocer a través de la página web oficial y cuenta de Twitter de la serie.

Cabe recordar, que el primer anime de Nanatsu no Taizai, o The Seven Deadly Sins como es llamada en inglés, estrenó su primera temporada en 2014, y contó con un total de 24 episodios. La segunda serie se estrenó en 2018, y la última, que correspondió a Nanatsu no Taizai: Kamigami no Gekirin, se estrenó en octubre pasado y aún continúa su emisión.

Esta última temporada ha estado en el foco de la polémica, con críticas a su animación y dibujos.