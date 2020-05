Naughty Dog y Sony revelaron más de 20 minutos del gameplay de The Last of Us Part II

Cuando cada vez queda menos para el esperado lanzamiento de The Last of Us Part II, Naughty Dog y Sony dieron a conocer un nuevo y extenso gameplay del juego.

En este material que se extiende por poco más de 23 minutos, los fanáticos podrán conocer algunas de las nuevas habilidades que tendrá Ellie en el juego ya que, pese a que muchas de las dinámicas del título original se conservarán, aquí la protagonista podrá nadar (algo que antes no podía hacer) y además será capaz de balancearse con una cuerda para cruzar un abismo y usar un bote para pasar un área inundada.

Por otra parte, este nuevo gameplay de The Last of Us Part II también muestra el área de Seattle, un sector fundamental de este título donde los Infectados volverán a presentarse y, como explica el director del juego Neil Druckmann, también tendrá lugar una guerra entre dos grupos de personas: el Washington Liberation Front y Scars.

Sin más preámbulos, puedes revisar el nuevo gameplay de The Last of Us Part II aquí:

The Last of Us Part II será lanzado el 19 de junio para PlayStation 4.