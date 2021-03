Need for Speed se retrasará un año para apoyar el desarrollo de Battlefield 6

Desde el año pasado, Criterion Games se encontraba trabajando nuevamente en la franquicia de Need for Speed, pero ahora un nuevo reporte indica que la nueva entrega tendrá que esperar.

De acuerdo a Polygon, EA detuvo el trabajo del estudio y los reasigno para apoyar en la nueva entrega de Battlefield, la que está siendo desarrollada por DICE. Ese proyecto se lanzará a fines de este año para PlayStation 5 y Xbox Series X.

La ejecutiva a caro de estudios de EA Laura Miele explicó que una serie de factores motivaron la decisión, entre ellas la reciente adquisición de Codemasters, estudio responsable de varios juegos de carrera incluyendo Formula One y Drift, o la baja productividad que ha provocado el trabajo desde casa.

Ante esto, desde EA estimaron que era mejor posponer Need for Speed para que no compitiera con los juegos de Codemasters y asignar a Criterion a trabajar en Battlefield junto con DICE, quienes se han visto sobrepasados con la escala del proyecto.

Criterion ya colaboró antes con DICE en Star Warrs Battlefront y Battlefront II, además de Battlefield 5. EA confirmó que el estudio DICE Los Angeles también está colaborando con el nuevo Battlefield, el cual volverá a una ambientación en la época moderna e incluirá batallas en multijugador con hasta 128 jugadores simultáneos.

De este modo, Criterion retomará el trabajo en Need for Speed en 2022 una vez que Battlefield sea lanzado a fines de este año.