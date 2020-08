Netflix confirma serie de Resident Evil y da a conocer los primeros detalles

La mañana de este jueves Netflix confirmó que se encuentra trabajando en una serie basada en el exitoso juego de Capcom, Resident Evil.

Junto con el anuncio realizado a través de Twitter, es que fue dada a conocer parte de la trama, que apunta a que se tratará sobre los hijos de Wesker quienes se mudan a una nueva Raccoon City.

“La serie de Netflix contará su nueva historia en dos líneas de tiempo. En la primera, las hermanas Jade y Billie Wesker, de 14 años, se mudan a New Raccoon City. Una ciudad corporativa fabricada, que se les impuso justo cuando estaban en la adolescencia. Pero cuanto más tiempo pasan allí, más se dan cuenta de que la ciudad es más de lo que parece y que su padre puede estar ocultando oscuros secretos. Secretos que podrían destruir el mundo. En la segunda, más de una década en el futuro, quedan menos de 15 millones de personas en la Tierra. Y más de 6 mil millones de monstruos: personas y animales infectados con el virus T. Jade, ahora con 30 años, lucha por sobrevivir en este nuevo mundo, mientras que los secretos de su pasado, sobre su hermana, su padre y ella misma, continúan atormentándola”, apunta la descripción dada a conocer por The Hollywood Reporter.

Según apuntaron desde la plataforma de streaming en otro mensaje a través de Twitter, serán 8 episodios de una hora, y contará con capítulos dirigidos por Andrew Dabb (Supernatural), mientras que Bronwen Hughes (The Walking Dead, The Journey Is the Destination), dirigirá los primeros dos episodios.

Cabe recordar que los juegos presentaron sólo un hijo de Albert Wesker, llamado Jake Muller, y que apareció en Resident Evil 6, por lo que todo parece apuntar a que será una idea completamente original.

Dada la descripción la historia también podría tomar elementos del ‘Proyecto W’, llevado a cabo por el co-fundador de Umbrella, Oswell E. Spencer, y que fue de donde salieron Alex y Albert Wesker, y que consistía en niños robados con el fin de desarrollar una raza superior. De cientos de niños capturados, 13 pasaron las primeras pruebas del ‘Proyecto W’, pero sólo Alex y Albert sobrevivieron.