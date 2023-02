Netflix detalló su plan para evitar que los usuarios compartan cuentas con personas que no viven en su mismo hogar

A estas alturas no es un misterio que una de las principales estrategias que planea implementar Netflix para aumentar sus ganancias apunta a expandir su número de suscriptores mediante una estrategia que hará más difícil y costoso compartir las credenciales del streaming con personas que no viven en nuestra misma casa.

Pero aunque Netflix ya había fijado el pago de tarifas extra y otras mediadas anteriormente, ahora la compañía detalló las reglas que conllevará su prohibición a las cuentas compartidas con personas que no viven en un mismo hogar.

Ante todo mediante una actualización en su página de ayuda el streaming remarcó que “cuenta de Netflix está pensada para compartirse en un solo hogar (con aquellas personas que viven con el titular de la cuenta en la ubicación principal)”. Netflix considera un hogar a la dirección principal donde se usa una cuenta y permite que- de acuerdo al plan- los usuarios compartan su perfil con otras personas en esa misma ubicación que define tomando datos como “direcciones IP, Id. dispositivo y actividad de la cuenta”.

En ese sentido, cualquier acceso a una cuenta de Netflix fuera de ese sitio podría ser considerada una infracción a las reglas del streaming provocando un bloqueo del dispositivo en el que se intentó acceder.

Entonces si se están preguntando si ya no pueden ver Netflix mientras se transportan o en el trabajo, la respuesta es que probablemente no si no siguen el protocolo de la plataforma para “garantizar un acceso ininterrumpido a Netflix” que básicamente dicta que para que un dispositivo no sea bloqueado tienen que usarlo con la Wi-Fi de su hogar para ver al menos un título cada 31 días.

“Este procedimiento crea un dispositivo de confianza para que puedas ver Netflix incluso cuando estés lejos de tu ubicación principal”, señala la plataforma.

Ahora ¿qué pasa si se van de vacaciones? Netflix dice que para viajes cortos este reglamento no sería un problema, pero en viajes más extensos tendrán que solicitar un código de acceso temporal para evitar que no se bloqueen sus aparatos.

Como pueden notar esto hará un poco más tedioso el proceso de utilizar Netflix aún cuando no compartamos nuestra cuenta con nadie ajeno a nuestra casa, por lo que tendremos que ver si esta medida consigue surtir el efecto que espera la compañía.