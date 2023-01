Netflix estrenará 34 producciones coreanas durante este año

Como probablemente habrán notado al revisar las series o películas más vistas, de un tiempo a esta parte las producciones coreanas se han consolidado como apuestas muy cotizadas por los usuarios de Netflix.

De hecho, según cifras del streaming, más del 60% de sus suscriptores a nivel mundial eligieron ver títulos coreanos durante el año pasado y esa cifra asciende al 85% al considerar solo Latinoamérica.

Obviamente Netflix no pretende ignorar esos números y anunció que este 2023 reforzará su oferta de contenido coreano y añadirá 34 producciones hechas en Corea del Sur.

Esas producciones incluirán retornos como el debut de la segunda parte de La gloria. Todo mientras en cuanto a series originales se han planificado los lanzamientos de Tu tiempo llama, Behind Your Touch (título provisional), Curso intensivo de amor; Destined With You (título provisional), ¡Doona!, King the Land, Batalla de amor; See You In My 19th Life, Sabuesos; La chica enmascarada, Una dosis diaria de sol, Queenmaker, The Good Bad Mother y Adiós, Tierra.

Y mientras en el apartado de películas Netflix lanzará Jung_E, Creyente 2, Bailarina, La partida de go e Identidad desbloqueada, en el ambiente de los realities el streaming añadirá a su catálogo apuestas como 100, Siren: Survive the Island y El plan del diablo.

Finalmente el streaming también presentará los documentales Yellow Door: Looking for Director Bong’s Unreleased Short Film y En el nombre de Dios: Sagrada traición.