Netflix realizará una secuela de Monstruo del Mar

Netflix aseguró la continuidad de otro de sus grandes éxitos de 2022 y después de confirmar que concretará una segunda temporada de Wednesday, el streaming también puso en marcha a Monstruo del Mar 2.

Monstruo del Mar (o Sea Beast) es una película animada original que Netflix estrenó en 2022 y tranquilamente se convirtió en la cinta de animación más vista de la historia del streaming hasta ahora.

En ese contexto no es sorprendente que Netflix no solo sellara un acuerdo creativo con el director Chris Williams, sino que también pusiera en desarrollo a una secuela de Monstruo del Mar.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Monstruo del Mar 2 “traerá de vuelta al cazador de monstruos Jacob Holland y su ahora hija adoptiva, Maisie Brumble” por lo que podríamos esperar que Karl Urban y Zaris-Angel Hator regresen como las voces en inglés de los personajes.

“Nunca pensé más allá de la primera película. No estábamos planeando una serie. Y eso fue para bien. Solo quería hacer de esto una experiencia divertida y no comprometer (la película) tratando de configurar cosas futuras”, dijo Williams. “Una prioridad en la primera (película9 era hacer que pareciera plausible y veraz. Y cuando pensé en la verdad sobre dónde terminó Monstruo del Mar, parece que todo está bien envuelto. Tienes al padre y la hija sentados en el muelle, el mundo ha cambiado y han dejado de cazar monstruos y, ¿no es fantástico? Pero cuanto más pensaba en la verdad, más me daba cuenta de que la historia no había terminado realmente”.

“Estaba pensando en esta nueva familia a la que Jacob y Masie que se han unido. De repente, Jacob es padre, padre de una niña especialmente obstinada, ¿verdad? Entonces, cuando los ves en el muelle, sabes que no es así como se ve la crianza de los hijos. Es mucho más desordenado, mucho más complicado y más difícil a veces que eso. Así que la idea de los desafíos de esta nueva familia se volvió interesante para mí. Y también me preguntaba si todos los cazadores del mundo simplemente renunciarían a su fuente de ingresos e identidad, y pensé que hay mucha más historia aquí”, añadió.

Aparte de la secuela de Monstruo del Mar, Williams trabajará en una película de fantasía original bajo su acuerdo con Netflix.