Netflix reveló un nuevo tráiler de Blood Origin, su nueva serie precuela de The Witcher: Blood Origin

Después de que durante las últimas semanas el foco de las conversaciones en torno a la franquicia de The Witcher estuviesen en torno a la salida de Henry Cavill, Netflix decidió remarcar otro aspecto de la saga y lanzó un nuevo tráiler para The Witcher: Blood Origin.

Como recordarán The Witcher: Blood Origin es una nueva producción de cuatro partes que estará ambientada 1.200 años antes de la historia de Geralt de Rivia y con un eje en el mundo élfico contará los eventos que llevaron a la Conjunción de las Esferas, el evento que fusionó los mundos de monstruos, hombres y elfos.

El elenco de The Witcher: Blood Origin es encabezado por Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) como Scían, quien tiene algunas de las escenas más llamativas en el avance que pueden ver a continuación:

The Witcher: Blood Origin se estrenará el 25 de diciembre en Netflix.