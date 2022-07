New Line confirmó a Simon McQuoid como director de Mortal Kombat 2

Prepárense para otro round en el terreno de las adaptaciones live-action de Mortal Kombat porque la secuela de la película de 2021 sigue tomando impulso.

Esta semana Deadline reveló que New Line finalmente confirmó que Simon McQuoid seguirá vinculado a la franquicia y tras dirigir la primera película de este reinicio cinematográfico también comandará la secuela que por ahora solo conocemos informalmente como Mortal Kombat 2.

Si bien aún no tenemos detalles sobre lo que incluirá la historia de Mortal Kombat 2, su guión está avanzando de la mano de Jeremy Slater (Moon Knight, The Umbrella Academy), quien previamente indicó que pretendían aprender sobre lo que no funcionó en la primera película para mejorar la calidad de esta secuela.

Después de todo, aunque Mortal Kombat registró números positivos considerando que contó con un estreno simultaneo en HBO Max y los cines de Estados Unidos (la película recaudó un total de $84 millones de dólares), su recepción no fue totalmente positiva ni por parte de los fans ni de la crítica por lo que claramente habría espacio para mejorías de cara a la secuela que ya es un proyecto oficial.