No estás solo si no entendiste el final de la última película de Evangelion

La propuesta de Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time es más clara que nunca, pero eso no evitó que la recepción por una parte no menor de la audiencia esté marcada por las dudas.

Por un lado, el final de la serie de televisión fue absolutamente críptico, profundizando no solo en la depresión de Shinji Ikari, y el ahogo que le significa que su destino esté definido por lo que quieren y necesitan otros, sino que también en su propia necesidad de aceptarse en medio del proceso de instrumentalización humana que se lleva a cabo a su alrededor tras la muerte de Kaworu. Fue algo que simplemente no cayó bien entre espectadores que querían un final más tradicional, por lo que generó críticas e inclusive amenazas de muerte contra Hideaki Anno.

The End of Evangelion, la película que se estrenó un año después del fin de la serie, entregó un final paralelo que profundizó en aquellas mismas temáticas, pero no por ello fue más clara para una parte no menor de la audiencia. En medio de su acción, temáticas como la condición cíclica de la saga (Un ciclo de la humanidad destinado a repetirse una y otra vez) y el propio poder de la humanidad para cambiar su historia siguieron dejando colgados a no pocos espectadores.

Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time, la última producción, toca teclas similares ya presentadas por los finales anteriores, pero también refleja la madurez de Hideaki Anno para contar de forma mucho más optimista el último ciclo de la saga, agregar guiños a sus anhelos (Pues por algo en live-action ha dirigido a Godzilla y pronto dirigirá a Ultraman) y presentar el génesis definitivo que desligó a los personajes de sus traumas (¡Incluido el propio Kaworu!).

Pero aún con todo eso, no poca gente se ha volcado a redes sociales desde el estreno de la película en Amazon Prime Video para dejar en claro que simplemente no entendieron.

Son muchos los mensajes al respecto, pero a continuación tienen una selección de 10.

A la larga, quizás lo más relevante sea destacar que el propio Hideaki Anno no quería explicarlo todo, pues su historia también funciona en un plano que trasciende a los propios videos explicativos de Youtube que comenzaran a pulular como la mala hierba.

Lo más importante de todo es que la saga ahora sí llegó a un cierre definitivo en el que sus personajes se sobreponen a sus heridas. Y aunque eso estuvo en los finales anteriores, ciertamente nunca fue hecho bajo la óptica optimista que marca a los últimos minutos de esta reconstrucción en la que Shinji termina creando un lienzo en blanco no definido por la necesidad de batallar a bordo de Evas para satisfacernos.