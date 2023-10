Nuevo libro del MCU confirma el destino de la Bruja Escarlata

Desde Marvel finalmente han confirmado el destino de la Bruja Escarlata tras los hechos de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, y es que a través del más reciente libro oficial del MCU ‘The Marvel Cinematic Universe: An Official Timeline’, es que han dado a conocer su destino.

Lamentable de acuerdo al libro, las noticias no son buenas, y es que tras el combate con Doctor Strange, el libro apunta que “[Wanda] destruye Wundagore y lo derrumba sobre sí misma, poniendo fin a dos grandes amenazas a todo el Multiverso”.

Cabe mencionar que aunque no es del todo extraño que algunos personajes regresen a la vida en el MCU, esta es la primera confirmación de la muerte de Wanda tras los sucesos de la película.

Cabe recordar que el MCU continúa y actualmente tiene en camino The Marvels película que se estrenará el 10 de noviembre.

Cabe recordar que el libro ha entregado varias luces sobre el MCU, como el error de continuidad de Spider-Man: Homecoming.