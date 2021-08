Paco Roca reinventará el origen de Catwoman con “La Gata”, un nuevo cómic que llevará a Selina Kyle a España

Desde la primera aparición de Selina Kyle en las aventuras Batman, DC Comics ha explorado distintas facetas e historias de origen para Catwoman. Pero si alguna vez se han preguntado qué hizo el personaje antes de su primer encuentro con Batman y Robin y su respuesta los lleva a remontarse directamente a historias como Batman: Año Uno, una nueva publicación de la editorial quiere ofrecerles otra alternativa.

Durante esta semana El País se encargó de revelar que Paco Roca realizará un nuevo cómic para DC llamado La Gata donde presentará “un origen alternativo para Catwoman en plena Guerra Civil española”.

La propuesta de La Gata comprenderá cuatro números y su trama propondrá que Selina llegará al Museo del Prado en busca de tesoros.

“Digamos que se involucra en el que puede ser el mayor robo de arte de la historia. Además, aparecerá algún que otro personaje conocido. Para muchos estadounidenses fue la última guerra bohemia y romántica, la esperanza final de derrotar al fascismo. Y también supuso el fin de una forma de combatir, que cambió para siempre con la Segunda Guerra Mundial”, comentó Roca.

De acuerdo al autor, DC le dio licencia para “crearlo todo de cero” en esta historia, aunque claramente hay líneas que no se pueden cruzar con estos icónicos personajes.

“Lo bueno es que tienes personajes con 80 años de historia y no debes describirlos. Pero en Astiberri (su editorial habitual) no se meten ni en el fondo ni en la forma de lo que hago. Aquí te recuerdan que te están dejando algo para que juegues, pero se lo tienes que devolver en perfecto estado, no puedes mancillarlo. O lo aceptas o no lo haces”, señaló el autor. “Poco a poco, empiezas a entender por qué te hacen determinados cambios. No lo disfrutas, pero te ayuda a comprender lo que hay detrás”.

La Gata contará con cuatro números de 45 páginas cada uno y será publicado por DC en inglés mientras que ECC Ediciones se encargará de la versión en español. Pero aunque aún no hay una fecha concreta para el debut de esta historia, cabe recordar que Roca tiene otro proyecto pendiente con DC: su historia de las vacaciones de Bruce Wayne en Batman: The World, la serie de antología que será publicada el próximo 18 de septiembre.