Park Chan-Wook dirigirá una serie basada en el libro The Sympathizer

El escritor Viet Thanh Nguyen anunció a través de su cuenta de Twitter que la productora A24 compró los derechos para transformar su libro The Sympathizer en una serie de televisión que será dirigida por el director coreano Park Chan-Wook (Oldboy, Simpathy for Mr. Vengeance, The Handmaiden).

En una publicación, el autor expresó que “Oldboy fue una gran influencia en The Sympathizer, y no puedo imaginar a una mejor persona para dirigir esta adaptación televisiva com Rhombus Media”.

La historia del libro se centra en un espía norvietnamita en el ejercito de Vietnam del sur que vive exiliado en Estados Unidos hacia el final de la guerra. Además, trabaja como asesor en la filmación de una película que retrata el conflicto desde el punto de vista norteamericano.

Todavía no se sabe cuando llegue la serie o en que cadena se emitirá. Park Chan-Wook actualmente se encuentra terminando la película coreana Decision to Leave.