Parte del elenco de Smallville se reunió para recordar anécdotas y arrepentimientos de la serie

El próximo año se cumplirán 20 años desde el estreno de Smallville y aunque puede parecer que aún es muy pronto para dar rienda suelta a las celebraciones, los organizadores de la Comic-Con de Nueva York decidieron reunir a parte del elenco para hablar sobre sus experiencias en la serie que exploró la adolescencia y juventud de Clark Kent.

En un panel que obviamente fue virtual debido a la pandemia, el moderador Garrett Wang conversó con Tom Welling (Clark Kent), Michael Rosenbaum (Lex Luthor), Sam Witwer (Davis Bloome/ Doomsday) y Laura Vandervoort (Kara Zor-El/ Supergirl) sobre distintos temas relacionados a la serie.

Ante todo los actores contaron cómo fue cuando se enteraron que participarían en la serie y mientras Rosenbaum contó una conmovedora historia sobre su fallecida abuela, Welling apuntó que desde ese minuto quiso dejar claro algo que hasta el día de hoy marca a Smallville: la idea de que esta no fue una serie sobre Superman sino que estaba enfocada en Clark Kent.

“Recuerdo haberle dicho a mis padres que obtuve este papel, el protagonista en Smallville”, contó Welling. “Y mi mamá me dijo, ‘Espera, entonces eres Superman’. Y yo dije: ‘No, no, no. No soy Superman. Soy Clark Kent’. Ella respondió: ‘Pero ese es Superman’. ‘No, no, no. No es Superman todavía’. Y eso fue algo que continuó para mí y aún continúa, donde la gente dice, ‘Hola Superman’. Y yo les digo: ‘Ah, no, pero sí ... no’. Así que fue una de esas cosas”.

De ahí en más el panel continuó abordando las impresiones de los actores sobre el tratamiento de sus persoanjes. Un tema que no solo dio pie a que Witwer lamentara una vez más el arco de Davis y la muerte de Jimmy Olsen, sino que también propició que Vandervoort manifestara que le hubiese gustado un mejor cierre para la historia de Kara y que Rosenbaum ahondara en los problemas que lo llevaron a dejar la serie.

“El desarrollo (de Lex) sentí que ... tengo desorden de déficit de atención”, señaló Rosenbaum. “Así que es muy difícil imaginar siete años haciendo el maldito mismo personaje. Así que al principio, pensé, ‘Bien’. Y luego como: ‘un momento de flashback'. Y luego, de repente, tercera temporada, estoy en una camisa de fuerza volviéndome loco. Y luego, de repente, estoy bien de nuevo por una temporada”.

“Así que era difícil, de nuevo, para los escritores y creadores que escriban 22 episodios al año”, añadió. “Y obtenías un par de gemas, algunas decentes y otras que podías arrojar debajo de la alfombra. Pero para mí, creo que para la séptima temporada, o tal vez antes de eso, ya estaba como: ‘Estoy listo para explotar y terminar’”.

Rosenbaum dejó Smallville en la séptima temporada de la serie y solo regresó para el final, por lo que su descontento no es algo nuevo. No obstante, el actor aprovechó la conversación para compartir la idea para un episodio que nunca se realizó.

“No quería alargarme”, dijo Rosenbaum. “Y sentí que tenías que hacerlo (...) Sabes, Tom siempre decía que un gran episodio habría sido que yo obtuviera sus poderes, y él obtuviera mi cerebro o algo así. Eso habría sido un episodio increíble. Porque hicimos un episodio de ‘Lexmas’ en el que Lex es bueno en este otro mundo, se casó con Lana y tiene un hijo. Puedes ver la dulzura que podría haber sido".

“Así que me hubiera encantado hacer algo así. Pero creo que hicieron lo mejor que pudieron. Y creo que hubo destellos de grandeza”, añadió el actor. “Pero recuerda, no es una película en la que comienzas bien, y luego, como el Joker (que explica) que es por eso que se convirtió en malo. Es como, él tiene dos horas. Tenemos miles de horas. Así que de todos modos, todavía estaba bien. No me arrepiento ni nada”.

El panel de Smallville además incluyó secretos detrás de cámaras como que Tom Welling usaba shorts para filmar las escenas que eran primeros planos aunque le encantaba el vestuario simple de Clark.

En ese sentido, si aún guardan cariño por Smallville en su corazón y quieren sentir un poco de nostalgia, lo mejor es que vean el panel por su cuenta a continuación: