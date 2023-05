Pedro Pascal confirmó que ahora se limita a realizar la voz en “The Mandalorian”

Pedro Pascal, reconocido por protagonizar el hit conocido como The Mandalorian, confirmó que actualmente solo proporciona la voz para el personaje principal de la aclamada serie del universo de Star Wars.

En ese sentido, el actor también planteó que el resto del equipo de dobles de acción se encarga de realizar el trabajo físico en el set de filmación.

Aquella revelación surgió durante una mesa redonda con otros actores para The Hollywood Reporter, en donde Pascal discutió sobre su participación en los proyectos para la pantalla chica.

Fue ahí en donde Pascal admitió que “en gran parte” su trabajo en Star Wars puede ser solo una voz en off actualmente, por lo que Kieran Culkin, quien participa en Succession, exclamó que: “¡Todo es mentira!”.

“Hubo una gran cantidad de experimentación [durante las primeras temporadas] para estar en el traje durante mucho tiempo y, francamente, mi cuerpo no estaba preparado para la tarea en los cuatro meses que duró”, dijo Pascal. “Pero estuve dentro. En la serie hubo una cantidad significativa [de trabajo], una cantidad elástica [pretende tirar de su cuello, donde el traje le rozaría] para que sea capaz de ir y hacer otra cosa”, recalcó en un escenario en donde esa labor adicional es la serie de The Last of Us.

Cabe destacar que en The Mandalorian, Brendan Wayne tiene la tarea de ser el Man do en el set, mientras que Lateef Crowder suma su experiencia para las secuencias de acción. A partir de ahí, Pascal presta su voz en la post-producción.

En ese sentido, la historia de The Mandalorian estableció durante su más reciente temporada que Din Djarin logró revalidar su posición en su clan al bañarse en las aguas del planeta Mandalore, justificando el uso del casco durante cada momento. Pero aunque una cuarta temporada ya está confirmada, no hay que olvidar que el director y escritor Dave Filoni planea la realización de una película que bien podría requerir que el rostro de Pascal vuelva a aparecer en la galaxia lejana. Las películas, mal que mal, son otra cosa.