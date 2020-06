Peter Jackson se despidió de Ian Holm: “Adiós, querido Bilbo. Buen viaje, querido Ian”

Peter Jackson, el director detrás de las películas de El Señor de los Anillos, compartió una emotiva carta de despedida a Ian Holm luego de que el pasado viernes se informara que el actor que inmortalizó a Bilbo Baggins en la saga cinematográfica había fallecido a los 88 años.

El director comenzó su extensa publicación en Facebook manifestando la tristeza que sentía por el fallecimiento del actor y continuó recordando algunos momentos que vivió con él.

“Ian era un hombre muy encantador y generoso”, escribió Jackson. “Tranquilo, pero vigoroso, con un brillo encantador en los ojos”.

“A principios del 2000, antes de comenzar a filmar nuestras escenas de Bilbo para La Comunidad del Anillo, estaba nervioso por trabajar con un actor tan estimado, pero inmediatamente me tranquilizó”, recordó el director. “De pie en Bag End el primer día, antes de que las cámaras comenzaran a rodar, me llevó a un lado y dijo que probaría cosas diferentes en cada toma, pero no debería alarmarme. Si después de cinco o seis tomas no me había dado lo que necesitaba, entonces, por supuesto, debería darle una dirección específica”.

Jackson continuó relatando cómo Holm tuvo que mantener entretenido a un grupo de niños mientras filmaban las primeras escenas de Bilbo en La Comunidad del Anillo y posteriormente relató cómo logró convencer al actor para volver a interpretar al querido personaje en El Hobbit.

“Fran (la esposa de Jackson) y yo cenamos con Ian y su esposa Sophie en Londres, y nos dijo que lo sentía mucho, pero que no podía hacerlo”, recordó Jackson. “Además de nuestra conmoción, contó que lo habían diagnosticado con la enfermedad de Parkinson y que ya no podía recordar sus líneas. Tenía dificultades para caminar y ciertamente no podía viajar a Nueva Zelanda. Siempre fue un hombre privado y nos dijo que básicamente se había retirado, pero no lo anunciaba”.

Pero el director no se dio por vencido y, junto a Holm y las esposas de ambos, descifraron una forma para que el actor grabara escenas para El Hobbit desde Londres. Una tarea que finalmente realizó mientras Elijah Wood lo acompañaba.

“En la película terminada, espero que el público solo vea a Ian Holm interpretando nuevamente a Bilbo”, escribió Jackson. “Pero lo que experimenté en el set fue a un actor maravilloso que ofreció su última actuación. Fue increíblemente valiente de su parte hacer eso, y muy emotivo para quienes lo presenciaron”.

Peter Jackson además recalcó que “fue un privilegio” conocer al actor.

“Ver a Ian Holm actuar me enseñó mucho, tanto como ver a Ian ser su yo habitual, lo que de alguna manera sucedió”, añadió. “Fue un privilegio trabajar con él y una bendición conocerlo”.

“Siempre me ha encantado la actuación de Ian en las escenas finales de El retorno del rey”, añadió Jackson. “‘Creo que ya estoy listo para otra aventura'”.

El director terminó sus palabras con una simple y emotiva frase: “Adiós, querido Bilbo. Buen viaje, querido Ian”.

Peter Jackson no es la primera figura ligada a las adaptaciones de El Señor de los Anillos que quiso recordar a Ian Holm y el viernes pasado Elijah Wood también despidió al actor.

Puedes leer la publicación completa de Peter Jackson (en inglés) aquí: