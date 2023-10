Pokémon se disculpa por los problemas en la colaboración con el Museo Van Gogh: “Pedimos disculpas a todos los fanáticos que esperan ansiosamente el lanzamiento”

La colaboración entre Pokémon y el Museo Van Gogh se ha visto fuertemente afectada por los revendedores, quienes han agotado los productos en poco tiempo, dejando a los fans sin muchas oportunidades de conseguirlos.

Cuando ya es posible encontrar la carta promocional de Pikachu con sombrero en sitios de ventas por abultadas sumas, es que desde The Pokémon Company han emitido un comunicado lamentando que se hayan agotado los productos.

A través de un comunicado en Twitter publicado el pasado viernes, es que señalaron que “Pedimos disculpas a todos los fanáticos que esperan ansiosamente el lanzamiento de nuestro Centro Pokémon x Museo Van Gogh hoy”, agregando que “debido a la abrumadora demanda, todos nuestros productos de esta colección se han agotado”.

Según explicaron en la ocasión “Entendemos que esto es decepcionante para muchos de los que buscaban en nuestro correo electrónico oficial y canales de redes sociales orientación sobre cómo y cuándo comprar. Estamos trabajando activamente en formas de ofrecer más tarjetas promocionales de “Pikachu con sombrero de fieltro gris” para los fanáticos que compren en el Centro Pokémon en el futuro. Los detalles se publicarán en una fecha posterior”.

El mensaje, aunque apunta que están trabajando en formas de ofrecer más cartas promocionales, no ha caído del todo bien en la comunidad, con muchos apuntando a que no se cuestiona a los revendedores ni se anuncian medidas para que esto no se vuelva a ocurrir.