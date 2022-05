Presiones, cambios en el guión y cerca de 300 millones de dólares de presupuesto: Los problemas de Fast X

Un nuevo informe de The Hollywood Reporter profundizó en las causas que motivaron a la salida del director Justin Lin de Fast X, luego de dirigir previamente cinco películas de la saga de Rápido y Furioso.

Algunos de los detalles entregado por su reporte eran conocidos, como la diferencia que existió entre Lin y el protagonista, y también productor, Vin Diesel.

Una locación clave fue cortada debido al conflicto en Ucrania

Falta elegir a un actor para uno de los villanos de la película

Universal Pictures envió a un escritor para pulir diálogos de algunos actores, algo con lo que Lin, quien co-escribió el guión, no estaba contento

El pasado 23 de abril, el director tuvo un “gran desencuentro” con Diesel, quien comenzó una reunión entregando nuevas notas para incluir en la producción

Según las fuentes de THR, Vin Diesel tiene el poder para aprobar o rechazar secuencias de acción. Lo anterior se suma a reportes previos que indicaron que durante las peleas se contabilizaban el número de golpes que daba cada actor para que estos no quedaran supuestamente mal en cada secuencia.

En THR recalcan que existían presiones debido a que la anterior película, F9, solo logró recaudar $726 millones a raíz de la pandemia. Sin embargo, rápidamente comenzaron a trabajar en la décima entrega que eleva la presión debido a que cuenta con un exorbitante presupuesto que supera los $300 millones de dólares. Lo anterior no considera los importantes gastos de marketing o de cualquier publicidad que requiere el lanzamiento de un blockbuster.

Solo por la salida de Justin Lin a una semana de iniciada las filmaciones se estimó que Universal Pictures estaba perdiendo alrededor de 1 millón de dólares diarios. Para evitar una debacle mayor, el estudio salió en búsqueda de reemplazos, incluyendo a directores que ya trabajaron en la saga, pero se toparon con el inconveniente de que todos estaban ocupados.

Así, este lunes se informó que el francés Louis Leterrier será el encargado de dirigir la película tras su experiencia en películas como El Transportador, El Increíble Hulk, el remake de Clash of the Titans y Now You See Me.