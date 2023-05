Productor de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ya ha terminado el juego 20 veces

Queda tan sólo un día para el lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y según ha salido a la luz uno de los productores del juego ya ha finalizado el juego alrededor de 20 veces.

Se trata de Eiji Aonuma, quien en conversación con Nintendo se refirió al respecto y ha cuanto ha jugado Tears of theKingdom en el último tiempo. “Me pregunto cuántas veces he jugado el juego para depurarlo...”, dijo Aonuma. “He jugado este juego de principio a fin unas 20 veces, y puedo decir que es más divertido con desvíos, incluso más que en el juego anterior”.

Aonuma agregó que “he completado el juego muchas veces y nunca me aburrí. ¡Tienes mi palabra!”, a la vez que señaló que esto fue como parte del proceso de depuración del juego.

Finalmente, el productor realizó un llamado a los jugadores a que “disfruten el juego a su propia manera” y que se tomen su tiempo. “¡Así que no te dirijas directamente al final!”.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom saldrá este 12 de mayo para Nintendo Switch.