Quantic Dream señala que está trabajando en tres nuevos juegos

Desde Quantic Dream hanm dado a conocer que actualmente se encuentran trabajando en tres videojuegos, uno de los cuales sería Star Wars Eclipse.

La información proviene desde la misma compañía que desarrolló títulos como Beyond: Two Souls o Detroit: Become Human, quienes en conversación con VGC además señalaron que se encuentran contratando personas para su nuevo estudio abierto en Montreal, Canadá.

Este nuevo estudio, que se abrió en 2021, es dirigido por Stéphane D’Astous, quien fue CEO de Eidos Montreal hasta 2013. Junto con esto desde el estudio han señalado que su plantilla de trabajadores ha aumentado en más de un 50% con respecto del 2021.

“Quantic Dream está llevando a cabo con serenidad el desarrollo diferenciado de sus tres producciones internas”, mencionó, agregando que “ahora que se han alcanzado las fases de preproducción y prototipo, 2022 marcará un nuevo hito de progresión en las fases de producción de estos tres títulos únicos”.

Cabe recordar que desde el estudio recientemente salieron a desmentir que Star Wars Eclipse haya sufrido algún tipo de retraso, mencionando que esto no es posible ya que nunca se ha dado una fecha de lanzamiento o posible ventana de salida del juego.

De los tres juegos aunque uno es Star Wars Eclipse se desconocen el nombre de los otros dos.