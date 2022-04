Reporte apunta a que el nuevo Need for Speed llegaría sólo a la nueva generación

Desde Criterion se encuentran trabajando en un nuevo Neef for Speed, y reciente información apunta a que el juego llegaría sólo a PC y la nueva generación de consolas.

La información proviene desde el conocido insider, Jeff Grubb, quien señaló que Electronic Arts buscaría lanzar el juego solamente en PC, PlayStation 5 y Xbox One Series X/S, quedando fuera de esta forma, la PS4 y Xbox One.

“Need for Speed sigue previsto para este año... Eso es cierto, ese juego debería llegar en noviembre. Si eres un fan de Need for Speed que ha comprado una consola de nueva -actual- generación, aquí está alguna noticia: es solo para la nueva generación. Se han centrado únicamente en la nueva generación”, señaló.

En caso de ser cierto, esto representa un cambio en la estrategia de EA, quienes en 2021 habían apuntando que Criterion trabajaría en el juego para las dos últimas generaciones de consolas.

Cabe recordar que las últimas dos entregas de la saga, Need for Speed Paidback en 2017 y Heat en 2019, se lanzaron para PS4, Xbox One y PC. En 2020 desde EA dieron a conocer que Need for Speed regresaría a Criterion Games, luego de que Ghost Games se encargara de las últimas cuatro entregas.