Review | Cyberpunk 2077 justifica a la larga espera con un increíble mundo abierto

Era mayo de 2012 y CD Projekt RED presentó con un teaser a su nuevo proyecto, un título que sería conocido como Cyberpunk 2077.

Ocho largos años han pasado desde este anuncio, miles de videojuegos han salido en el camino, se han lanzado nuevas consolas y también ha ocurrido un tremendo salto en gráficos y jugabilidad. Es en este contexto que finalmente el esperado juego verá la luz.

Aquello solo significa que la espera ha llegado a su fin, ya que en tan solo algunos días el juego estará disponible para PS4, Xbox One y PC, y que también se responda la gran pregunta: ¿Ha valido la pena la paciencia?

Obviamente, con una espera tan larga, eso es lo primero que se viene a la mente, ya que estos años de tráilers, periodos de silencio y pequeños vistazos han instalado al juego como uno que todos están esperando.

De ahí que siendo uno de los grandes títulos del 2020, la respuesta a la duda del millón, desde nuestro punto de vista, es un gran y rotundo sí.

Bienvenidos a Night City

Durante los últimos meses, desde CD Projekt Red han hablado bastante de Night City, la ciudad donde transcurre los hechos de Cyberpunk 2077, ya que desde la perspectiva de la desarrolladora, dicha ciudad es como un personaje más del juego.

Lo cierto es que, desde el momento en que ponemos un pie en esta gran ciudad en decadencia, nos damos cuenta que su promesa es completamente acertada. Esta ciudad desde un comienzo nos demuestra que independiente de nosotros, tiene su propia historia para contar y una gran multitud de situaciones ocurriendo por todos lados. Por eso nos muestran un alcance de vida virtual que pocas veces se ha visto en un juego de mundo abierto.

Tiroteos, situaciones de rehenes, peleas, todo parece estar ocurriendo en Night City independiente de si queramos intervenir o no. A esto se suma que cada una de las zonas que presenta esta ciudad tiene su propio atractivo, sus llamativos carteles y, por ende, su propia identidad. También siempre está recordándonos un elemento de vital importancia: estamos de lleno en Night City, una ciudad en la que todos luchan por estar arriba y en donde las agrupaciones criminales, mafias, traiciones y asesinatos se esconden en cada una de las esquinas de la ciudad.

En ese escenario, una de las cosas que llama la atención de este juego es que tiene un montón de cosas que nos convoca a hacer. Y por un montón nos referimos de verdad a muchas, muchas acciones, ya que podemos pasar horas y horas realizando misiones secundarias, desde un pequeño trabajo de transportar a una persona hasta la investigación de un asesinato.

A grandes rasgos, en esta gran ciudad hay trabajos de todo tipo que te llegarán desde un comienzo y que entregan un contexto mayor a la historia mayor que parece ir avanzando de forma paralela a la de tu personaje.

De igual forma, Cyberpunk, cuenta con una enorme cantidad de personajes, muchos de los cuales te estarán llamando constantemente por teléfono o enviando mensajes para darte nuevas misiones, saber de ti, venderte un vehículo o pedirte ayuda con algún problema.

Es así como gran parte de tu tiempo en Night City lo pasarás conociendo a una enorme cantidad de personajes de todo tipo, lo que en un comienzo puede resultar un tanto abrumador dado que la lista no para de crecer. Pero ciertamente aquello demuestra lo grande de este juego y el rico mundo que han creado para este juego.

Otra cosa que llama la atención en este aspecto es que cada uno de los personajes tiene su propio carisma, su propia identidad. También cada uno tiene su sello que lo vuelve único, no solo en términos de la historia central, sino que también a las misiones secundarias. Todos estos personajes parecen estar hechos al detalle, al nivel que resulta imposible no encariñarse con alguno.

Un aspecto que le juega a favor en este sentido son sus gráficos. Para esta reseña pude disfrutar el juego en calidad alta en PC, con ray tracing activado, y solo puedo destacar que la ciudad luce sencillamente increíble. Los brillos de las kuces, los vehículos, las diferentes personas que habitan la ciudad, con sus pelos de colores y sus cuerpos modificados, todo parece estar en una misma sintonía. Aquello provoca que cada viaje en auto, ya sea que vayamos conduciendo o de copiloto, sea algo para disfrutar. Especialmente cuando vamos llegando a zonas que desconocíamos.

En esta misma línea, resulta imposible no destacar el modo foto que posee el juego. La llamativa ciudad en donde todo ocurre, que como casi todo lo que es cyberpunk luce mejor de noche que de día, puede ser inmortalizada en increíbles imágenes. El modo foto que posee Cyberpunk 2077 cuenta con una enorme cantidad de opciones, lo que nos permite capturar de la forma que queramos a las calles o personajes de esta ciudad.

Hablemos de V

En lo que concierne a la historia central del juego, esta gira entorno a ‘V’, quien a grandes rasgos busca ser reconocido en esta ciudad, lo que sin duda no resulta fácil, ya que es mucho más probable terminar con una bala entre las cejas que alcanzando la gloria.

Nuestro personaje lo podremos personalizar por completo antes de comenzar la partida, por lo que podeos modificar desde su género a su apariencia física, incluyendo sus partes íntimas. Así que podrás dedicar bastante tiempo a crear al personaje que más te acomode.

En las primeras tareas podemosa realizar diferentes trabajos, lo que inevitablemente llevará a que crucemos nuestros caminos con Johnny Silverhand, el personaje interpretado por Keanu Reeves, y que sin duda se roba el show.

Con la historia de los dos entrelazadas, recorreremos las calles de Night City de punta a punta buscando respuestas, personas y por qué no decirlo, venganza. Silverhand, con la mente puesta en sus objetivos, sin importarle mucho el resto, se vuelve un personaje demasiado atractivo, siempre comentando nuestras decisiones y dándonos consejos que podemos tomar o ignorar.

Las decisiones son otro de los elementos que tienen una gran relevancia en Cyberpunk 2077, ya que no hay que olvidar que el título es un RPG. De ahí que pasaremos gran parte de nuestro tiempo teniendo diálogos con los diferentes personajes y la mayoría nos permitirá escoger nuestras respuestas, lo que puede llevar a que cumplamos nuestros objetivos de forma fácil, difícil o que derechamente tengamos que recurrir a nuestros puños y armas.

En esto juega una gran importancia el lugar que hayas escogido como tu origen y el cómo hayas repartido tus puntos de experiencia. En ocasiones, el tener puntos extra en inteligencia o fuerza, por poner un ejemplo, te permitirá acceder a respuestas extras modificando de esta forma como se desarrolla la conversación. De igual forma, los puntos de experiencia te permiten mejorar tus habilidades como hacker, por lo que eventualmente puedes robar más dinero, acceder a mejores vehículos. Por otro lado, también puedes mejorar tu fuerza para abrir puertas o ventanas que se encuentran bloqueadas.

Cada misión te da la libertad de escoger como la llevas a cabo y tú, o más bien tu habilidad, decide cuál es el camino que podrás tomar. En mi caso, aunque en varias misiones quería tener una aproximación más de sigilo y evitar el conflicto, dado que esto es algo que no se me da del todo bien, siempre terminaba siendo descubierto teniendo que pasar al plan B, disparar hasta que no quede ningún enemigo en pie.

En este sentido, el sistema de combate es algo bastante atractivo en este juego, ya que cuenta con una enorme cantidad de armas disponibles y cada una tiene sus propias habilidades. Aquello puede generar desde choques eléctricos hasta quemaduras en tus rivales, mientras que otra poseen balas más poderosas o teledirigidas,. En ese sentido, el daño no lo es todo y tendrás que ver con mucho detalle cual es el armamento que llevas equipado.

De igual forma, obtendrás armas cuerpo a cuerpo, desde katanas hasta una maza gigante, y aunque la gran mayoría de los enemigos poseen armas de rango, el sistema de combate cuerpo a cuerpo es bastante divertido. Puedes combinar de buena forma los controles para esquivar y protegerse para no morir de inmediato. En este punto, también quiero destacar el combate con la katana, ya que resulta especialmente llamativo, especialmente cuando cortas las cabeza o las diferentes extremidades de tus enemigos en el fragor del combate.

Cada una de estas armas puede ser mejorada a través de diferentes componentes. También puede ser desarmada para que obtengamos piezas que nos permitirán crear nuevo armamento. De igual forma, todo lo que vayas encontrando luego lo puedes vender para reunir dinero para acceder a nuevos vehículos, armas, ropa o mejoras para tu personaje.

En cuanto al vestuario, puede otorgarte más defensa, pero también te puede hacer lucir como el personaje más cool de Night City o simplemente como un verdadero payaso. Pero como en este juego, esa es tu decisión. Lo que tienen que tener en claro a la larga es que en Night City hay ropa para cada estilo por lo que no tardarás en encontrar el que más te acomode.

Cyberpunk 2077 se siente de esta forma un juego muy completo, con un montón de cosas por hacer, una gran variedad de equipamiento para probar y una serie de elementos para descubrir. De ahí que quizás el único problema radica en el hecho de que una vez que te atrapa, no querrás dejar de jugar.

Pero antes de ir cerrando volvamos a la historia central, ya que esta cuenta con tres líneas centrales, aunque inevitablemente todas formas están entrelazadas. Cada una de estas líneas tiene sus propias misiones, y en muchas ocasiones nos presentarán a personajes que luego continuamos viendo a través de misiones secundarias, lo que vulve aún más rico el mundo que presenta Cyberpunk 2077.

El juego también no teme tomarse su tiempo y, tras una larga introducción, salta a su trama central que nos mantiene pegados a la pantalla, ya que nunca quitar el pie del acelerador. De hecho, cuando parece que por fin las cosas se van a calmar un poco una vez más, nos encontramos al borde del abismo y luchando otra vez por sobrevivir.

Realmente hay que destacar que puedes pasar horas y horas llevando a cabo las misiones, y ya sean centrales o secundarias, todas te permiten desarrollar y conocer a una Night City que se instala como el “personaje” más atractivo de este juego.

En conclusión

Cyberpunk 2077 es uno de los grandes lanzamientos del 2020 e inclusive puede ser elevado como uno de los mejores de los últimos años. El juego presenta un mundo donde todo parece acomodado con detalle, incluyendo una historia que atrapa, personajes atractivos y una mundo abierto que dan ganas de recorrer y conocer de punta a punta. La jugabilidad de igual forma se siente divertida y natural. Y aunque no sobresale, tiene todas las herramientas para que nuestro viaje por Night City sea inolvidable.

Cyberpink 2077 saldrá a la venta el 10 de diciembre en las consolas de Playstation y Microsoft, además de PC.