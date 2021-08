Review | Huawei FreeBuds 4, resultados óptimos de audífonos inalámbricos con cancelación de ruido activa

Al revisar los FreeBuds 4i de Huawei quedaba claro que se trataba de una buena alternativa para el competitivo segmento de los audífonos inalámbricos con cancelación de ruido. De ahí que la gran interrogante al probar los FreeBuds 4 radicaba en qué tanta diferencia existía con esa otra alternativa de gama media.

En ese sentido, desde ya hay que remarcan que sí hay características que marcan las diferencias entre ambos dispositivos. Por un lado, la versión 4i cuenta con una mayor autonomía, duplicando la vida de la batería de los FreeBuds 4. Pero por el otro lado, las especificaciones técnicas también indican desde el papel que los FreeBuds 4 son un poco más ligeros, tienen un mejor trabajo en los rangos de sonido y su estuche de carga entrega cuenta con una mayor potencia, lo que compensa la diferencia de la batería. Además, cuentan con una opción de carga inalámbrica y sustentan su propuesta otorgando una mejor calidad de audio

Al mismo tiempo, ambos modelos ofrecen cancelación de ruido activa, pero los FreeBuds 4 sacan una notable ventaja. Eso se logra por el hecho de que cuentan con una tecnología Open-fit que entrega mejores resultados. Aunque la prueba de los anteriores modelos los realicé hace un par de meses, y a esta altura simplemente es imposible realizar una comparación en base a la memoria, solo basta decir que los resultados obtenidos al acceder a una plataforma de música son sencillamente óptimos con esta variante.

La cancelación de ruido activa no es tan espectacular como en dispositivos más premium, especialmente aquellos over-ear de tope de línea que realmente cancelan al máximo los ruidos ambientales, pero la perfomance aquí es súper satisfactoria. De hecho, estoy reproduciendo “She’s So Heavy” de The Beatles mientras escribo esta frase y el ruido de mi teclado mecánico es casi imperceptible. Eso no es poco, pero no esperen que sea una solución para el ruido en el metro o menos en un avión.

Asimismo, la cancelación de ruido, como es habitual en todo lo que concierne a Huawei, también se maneja fácilmente a través de la aplicación AI Life de la compañía. Su nivel de personalización en la versión de Android que probé no es tan acabada, pero cuenta con la opción de ecualizar para realzar los graves y los agudos e informa sobre los controles de gestos,. por si no quieren leer el mini manual. Pero está la opción de presionar dos veces en los audífonos (responder y finalizar llamadas), mantener presionado (rechazar llamada/activar la ANC) o deslizar (ajustar el volumen). También se pueden buscar los auriculares y actualizarlos, entre otras cosas.

En cuanto al diseño, estos audifonos siguen una tendencia ya establecida como base para un montón de audífonos inalámbricos, pero su construcción es bastante buena y, más importante aún, son muy cómodos. Los 4i contaban con tres opciones de almohadillas diferentes para buscar la que mejor que se acoplase a la oreja, pero los FreeBuds 4 las desechan completamente. Y es ahí en donde debo destacar que la sensación con la piel y su acoplamiento son realmente muy buenos.

Y eso último es lo que queda. Estos audífonos cumplen en lo que realmente importa, especialmente si andan en busca de una solución inalámbrica in-ear. En Chile tienen un costo de lanzamiento que es $50 mil pesos superior al que tuvieron los FreeBuds 4i, pero los resultados de audio marcan una diferencia importante y dejan en claro por qué corren en carriles diferentes. Los otros cumplían con las 3B, pero estos auriculares representan un salto mejorado tanto en su construcción como en su trabajo de audio. Y eso es lo que en última instancia importa.

Los FreeBuds 4 vienen en dos colores (Ceramic White y Silver Frost) y tienen un precio de lanzamiento de $129.990 pesos chilenos. Están disponibles en la tienda oficial de Huawei y otras tiendas del retail.