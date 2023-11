Review | Metal Gear Solid: Master Collection Vol 1, una excelente colección a la que le faltó cariño

Metal Gear Solid es una de las sagas de videojuegos más populares de la historia y es que la obra de Hideo Kojima ha cautivado a múltiples generaciones a lo largo de los años. A pesar de que tras la salida de Kojima de Konami la saga parece haber quedado en un punto muerto, ahora finalmente regresa no con una nueva entrega, si no que con una colección de los primeros juegos de la saga.

Es así como tenemos Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 un juego que reúne los primeros tres títulos en 3D de la franquicia, junto con las versiones de MSX de Metal Gear y Metal Gear 2, así como las versiones de Nintendo y Metal Gear: Snake’s Revenge. Con todo esto reunido en sólo un lugar, es que esta colección se vuelve un título imperdible, tanto para aquellos que quieran volver a revivir esta saga en consolas modernas, así como para aquellos que siempre han querido jugarlos pero no han tenido la oportunidad.

Sin embargo, a pesar de estar todo reunido en lo que parece ser una excelente colección por la cantidad de contenido que tiene -y es que junto con los juegos incluye una serie de contenido extras- es que nos encontramos que a esta colección el faltó algo de cariño en la adaptación de los juegos, y es que dada su relevancia a lo largo de los años sin duda merecía de un trato especial.

Lo primero que en mi caso no me convenció de esta colección es que cada juego se debe instalar de forma independiente generando un archivo de instalación por cada uno de estos, es decir que no tenemos un menú desde donde podamos acceder a los diferentes juegos y opciones, y debemos irlos revisando uno por uno desde nuestra biblioteca. Esto ya nos hace pensar que la colección no está tan unificada como se podría pensar, pero de todas formas puede resultar útil si es que alguien quiere instalar sólo uno de los juegos y de esta forma ahorrar espacio -algo que no tiene tanto sentido si consideramos que los juegos pesan bastante poco en comparación a los actuales-.

Con esto es que tenemos cinco archivos de instalación, uno para cada una de las entregas de Metal Gear Solid, otro para los juegos Metal Gear y Metal Gear 2: Solid Snake, y finalmente uno de contenido extra, donde tenemos las versiones de NES, así como la banda sonora y dos novelas gráficas (las cuales igual se deben instalar de forma independiente). Todos estos menús, porque en cada juego tenemos acceso a libros y otros elementos, lo puede volver un tanto complicado de maniobrar y hace que se sienta bastante desordenado el acceso al contenido.

El otro aspecto que hace pensar que esta colección estuvo “falta de cariño”, es que en tiempos donde recibimos juegos clásicos de forma constante, ya se ha vuelto habitual que estos vengan con filtros que mejoren la experiencia visual. En el caso de estos juegos, parece que a Konami no le interesó mucho y nos entregan los juegos “en bruto” por decirlo de alguna forma. Esto se nota principalmente en el caso del primer Metal Gear Solid, dado que las versiones de MGS2 y MGS3, vienen de remasterizaciones lanzadas hace un tiempo, por lo que nos encontramos con un mejor nivel visual, aunque poseen algunos bugs que complican la experiencia.

A pesar de todo esto, si nos vamos a los juegos propiamente tal, aunque los años que han pasado se notan en diferente grado en las tres entregas de Metal Gear Solid, estos siguen siendo juegos increíbles, con historias que te atrapan desde el primer minuto y que te mantienen cautivado por horas.

Y es que acá llegamos a quizás uno de los puntos altos de esta colección y es que estamos frente a Metal Gear Solid, juegos que marcaron a toda una generación y que aunque no tengan mejoras visuales siguen siendo grandes títulos a pesar del pasar de los años.

Otro elemento atractivo de esta colección es los contenido extra y es que tenemos una banda sonora -un tanto recortada con sólo 20 temas- dos novelas gráficas, así como libros digitales con información detallada de los juegos y los guiones, todo esto hace que Meta Gear Solid: Master Collection Vol. 1 sea una pieza bastante atractiva para todos los fans de la franquicia y que valga realmente la pena.

En conclusión...

Metal Gear Solid: Master Collection Vol 1 es una colección completa en lo que respecta a contenido, que no sólo trae los primeros juegos de la saga, si no que también una serie de contenido extra que se aprecia bastante. A pesar de esto, falla en la forma en que entrega los juegos, a la vez que no implementa ningún tipo de mejora visual a estos. De todas es una gran colección para aquellos que quieran volver a jugar estos títulos o quieran probarlos por primera vez.