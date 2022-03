Review | The King of Fighters XV: Un juego que honra la franquicia

A lo largo de los años The King of Fighters, la saga de juegos de pelea desarrollada por SNK, se ha convertido en una de las más reconocidas del género, y ahora tras varios años de espera es que una nueva entrega finalmente ha llegado, hablamos de The King of Fighters XV.

Como es de esperar, este nuevo título mantiene las bases que han caracterizado a la franquicia, con combates ágiles por equipos, visualmente atractivos, y con un roster de personaje bastante numeroso, además de la inclusión de un nuevo movimiento super especial llamado Climax, y que puede dar vuelta al combate de un momento a otro.

De lo primero que hay que hablar en el caso de The King of Fighters XV es sobre su jugabilidad, el título se mantiene bastante fiel a la saga, con golpes ligeros y fuertes, tanto de puños como de piernas, así como con los clásicos esquives, con lo cual si eres un recurrente de la saga, o has jugado más de alguno no tardarás en acostumbrarte a sus diferentes controles.

De igual forma, para los más novatos es que se mantiene el auto-combo con el botón de puño ligero, el cual termina en un movimiento especial o uno super especial dependiendo de si tienes una barra de poder. Cómo es de esperar los auto-combos en los juegos de pelea son algo que no a todos les agrada, dado que simplifican en gran medida la jugabilidad, sin embargo, en este caso se restringe a sólo un botón, y a pesar de que puede resultar un tanto molesto combatir online con alguien que lo usa una y otra vez, el daño no es tan determinante como algunas de las combinaciones que se pueden realizar de forma manual, a la vez que luego resulta bastante fácil realizar un contra-ataque en caso de bloquear el primero.

Como es habitual en los juegos de The King of Fighters, hay que mencionar que a pesar de que son títulos que resultan atractivos en sus combates desde un comienzo, es una saga con una curva de aprendizaje bastante alta, y que requiere bastante tiempo de perfeccionar, en este sentido el juego cuenta con un excelente tutorial , así como misiones para completar, lo que sirve de guía y práctica para los diferentes personajes, y se vuelve ideal si es que quieres profundizar tu conocimiento del juego, así como tus habilidades en combate. En el modo misión, es que el título cuenta con cinco tipos de desafíos para cada personaje, con lo cual pasarás bastante tiempo practicando los diferentes movimientos y combos de cada uno de estos.

En esta línea hay que mencionar que The King of Fighters cuenta con 39 personajes disponibles, con varios DLC en camino, y aunque no es el roster más grande que ha tenido la franquicia es uno bastante amplio, con una gran variedad de estilos de combate. Como es de esperar, posee personajes clásicos como Kyo, Iori y Athena, nuevos como Isla y Dolores, y algunos que debutaron en The King of Fighters XIV como Shun’Ei y Meitenkun.

En relación a los modos de juego, hay que mencionar que el modo historia es el mismo que el arcade, y está compuesto por 10 combates, en los cuales el jugador debe ganar para finalizar el título, y que dependiendo del equipo con el que juegue conocerá el final de estos. Si algo hay que mencionar del modo historia de The King of Fighters XV, es que este a pesar de contar con algunas cinemáticas, es más que nada breve, y casi sin impacto. Es decir cuenta con una historia que no profundiza en ningún aspecto, -a diferencia de otros juegos de peleas que ponen un gran enfoque en la historia como Guilty Gear- con lo cual pasa a un segundo plano por completo.

Parte de la poca relevancia que tiene el modo historia tiene relación, no sólo con los pocos minutos de cinemática y trama, si no que también con el hecho de que es protagonizada por Shun’Ei e Isla, el primero de estos debutó en KoF XIV, y la segunda es nueva en la franquicia, esto hace que se genere mucho menos interés, y quede ya en el pasado la recordada rivalidad entre Kyo Kusanagi y Iori Yagami, quienes cabe mencionar ahora comparten equipo. Lo que si hay que destacar es que las cinemáticas lucen bastante bien, aunque son sólo unas pocas y aún menos si es que no juegas con el equipo central de la historia conformado por Shun’Ei, Benimaru e Meitenkun.

Como es de esperar junto con el modo historia, el juego también cuenta con un modo versus, el cual permite los combates en equipos así como individuales, y dónde te puedes enfrentar tanto a la máquina como a otros jugador. Por otro lado, en el apartado de Online, el juego cuenta con partidas clasificadas, libres, creación de salas, así como entrenamiento, lo clásico en los juegos hoy en día. En este sentido el online funciona bastante bien, sin mayores problemas y con lo cual se vuelve bastante divertido el medir fuerzas con otras personas.

Hay que mencionar que si hay un elemento donde se destaca bastante The King of Fighters XV, es en su apartado gráfico, con los diferentes personajes luciendo muy detallados, pero a la vez manteniendo su apariencia y movimientos clásicos. Es así como cada introducción a combate, poder especial, o enfrentamiento luce sencillamente increíble, y se siente muy agradable a la vista con un HUD sencillo, que permite que los personajes capten toda la atención.

Finalmente el juego también incluye un modo galería, así como un DJ Station, desde dónde puedes escoger la música a escuchar en los combates, y dónde también está disponible la de The King of Fighters XIV y 94′, primera entrega que tuvo la franquicia.

En conclusión...

The King of Fighters XV, es una atractiva nueva entrega de la saga, la cual mantiene las bases de la franquicia intacta, en un juego que destaca por su aspecto visual como por su jugabilidad. Es un juego que sin duda los fans que llevaban años esperando por una nueva entrega disfrutaran. Quizás el punto más bajo es un modo historia pobre, el cual pudo ser un poco más desarrollado y que se termina cuando recién se comienzas a disfrutar.