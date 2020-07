Rick and Morty y Bojack Horseman estarán entre los nominados a mejor serie animada de los Premios Emmy

No será fácil la competencia en la categoría de mejor serie animada de la próxima edición de los Premios Emmy.

Por un lado, Rick and Morty estará compitiendo con el episodio “The Vat of Acid Episode”, en el que Rick crea un control remoto para Morty que le permite crear checkpoints para tener la vida que desea. Obviamente, las cosas salen muy, muy mal, en el que es probablemente el mejor episodio de toda la cuarta temporada de serie.

Por el otro, sumen a BoJack Horseman, que saldrá a la carga con el aclamado penúltimo episodio de la serie, “The View From Halfway Down“, que crea una situación de limbo que lo lleva a revisar los diversos aspectos de su vida.

Los otros nominados incluyen al episodio musical de Big Mouth que parodia a la película “Acoso Sexual” de Demi Moore y Michael Douglas, el episodio de Halloween de Bob’s Burger y el especial de terror de The Simpsons.

Los siguientes son las series nominadas.