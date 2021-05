Robert Kirkman habló sobre la importancia de los cambios en la primera temporada de Invincible respecto a los cómics

[Esta nota contiene spoilers de la primera temporada de Invincible]

La primera temporada de Invincible exploró buena parte de las primeras entregas del cómic que inspiró la serie, sin embargo, aunque en la mayoría de la trama se mantuvo fiel e incluso elevó a algunos elementos de la historia desarrollada por Robert Kirkman, Cory Walker y Ryan Ottley, también introdujo algunos pequeños cambios.

Después de todo, mientras el primer ciclo cerró con la brutal batalla entre Invincible y Omini-Man, los ocho episodios de la serie adelantaron algunos elementos de los cómics como la aparición de Cecil Stedman, la historia con los Reanimen y el viaje a Marte. Todo además de darle un papel diferente a Debbie Grayson en el descubrimiento de las acciones de Nolan.

Así, como esa apuesta funcionó en la serie, el creador del cómic quiso explicar por qué decidieron introducir esos cambios.

En una entrevista con A.V Club a propósito del final de la primera temporada de Invincible, Robert Kirkman explicó que desde que comenzó a trabajar en la serie con el showrunner Simon Racioppa tenía claro que quería enmarcar la primera temporada en dos momentos: la pelea de Omni-Man con The Guardians Of The Globe y la batalla entre Invincible y Omni-Man.

No obstante, para llegar a ese punto final tenía que dejar claro quiénes eran Nolan y Mark por lo que decidieron abordar con anticipación a algunas cosas del cómic.

“Al adelantar (momentos como) la confrontación con Machine Head o el encuentro en Marte o las escenas con los Reanimen, te da más tiempo para conocer el sentido de humanidad de Mark, su responsabilidad y cómo se comportará como un superhéroe”, explicó Kirkman. “Lo prepara para la confrontación final de una manera matizada. Sabemos quiénes son Mark y Nolan como personajes y como un dúo de padre e hijo. También hemos llegado a conocer mucho más a Debbie para ver su perspectiva. Fue una oportunidad para realzar todo, desde el cómic y hacerlo más sólido y unido como una historia para la televisión”.

En ese sentido uno de los cambios más llamativos de la serie respecto a los cómics guarda relación con Celic Stedman y es que mientras en el material de origen este personaje solo entra en juego después de la batalla entre Mark y su padre, en la serie figuró desde un principio.

A raíz de eso Cecil estuvo presente en la batalla entre Omni-Man e Invincible dando pie a un confrontación entre él y Nolan que no figuró en los cómics pero que terminó por ser clave para la serie.

“Decidimos desde el principio presentar a Cecil en el episodio 2 y Cecil no se introdujo en la serie de cómics hasta después del enfrentamiento entre Omni-Man e Invincible. Básicamente, cada escena con Cecil esta temporada es nueva porque él está presente y tú eres consciente de él”, dijo Kirkman cuando fue consultado sobre la temprana inclusión de Cecil en una entrevista con CBR.

“En la sala de escritores, Simon, yo y todos los demás estábamos uniendo nuestras ideas para descubrir cómo hacer que esas escenas funcionen y llegas al punto a donde dices: ‘Por supuesto que habrá una confrontación entre Omni-Man y Cecil porque Cecil está aquí'. Estaba presente y en las sombras, pero aún no se había revelado en la serie de cómics, por lo que debes cambiar las cosas para que eso funcione”, agregó.

En ese sentido, aunque los cambios hasta ahora no son muy grandes, Kirkman sacó a colación la serie de The Walking Dead para anticipar como estas pequeñas modificaciones podrían alterar la historia a futuro.

“(En The Walking Dead) hicimos pequeños cambios en las temporadas 1, 2 y 3, así que, para la temporada 6, fue como: está bien, esta historia tiene que ser completamente diferente ahora porque todos los ritmos son diferentes”, dijo el escritor.

Pero mientras en el mundo de The Walking Dead los cambios pueden ser motivo de debate, Kirkman sabe que para Invincible pueden ser una forma de sacar provecho de uno de los aspectos más famosos del cómic

“Siempre soy muy consciente del hecho de que uno de los atractivos de este cómic es la frecuencia con la que suceden cosas inesperadas. Quiero intentar mantener eso como pueda para la audiencia que ha leído el cómic y ahora está viendo el programa”, sentenció Kirkman. “Al cambiar y reorganizar las cosas, incluso si ha leído los cómics, todavía tienes la sensación de ‘Oh, no esperaba esto todavía’ u ‘Oh, pensé que este personaje sería así o haría esto, pero no lo es’. Aporta un poco de esa emoción de los cómics al programa”.

Invincible ya terminó su primera temporada, pero Amazon Prime aseguró que la serie continuará por lo menos por dos temporadas más.