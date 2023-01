Robert Zemeckis rejuvenecerá digitalmente a Tom Hanks y Robin Wright para su próxima película

Tom Hanks y Robert Zemeckis volverán a colaborar en un llamativo proyecto que estará marcado por la tecnología. Se trata de Here, una adaptación de la novela gráfica homónima de Richard McGuire que Zemeckis intentará llevar a la pantalla grande de la mano de una llamativa tecnología de rejuvenecimiento digital.

Según explica Variety, la adaptación de Here será protagonizada por Tom Hanks junto a Robin Wright y “utilizará una nueva tecnología hiperrealista, que incluye reemplazos faciales generados por IA y eliminación del envejecimiento, para permitir que sus estrellas cuenten una historia que abarque generaciones”.

Es decir, en Here no veremos a actores más jóvenes como los personajes de Hanks y Wright ya que siempre serán interpretados por ellos gracias a esta tecnología de la compañía IA Metaphysic llamada “Metaphysics Live” que básicamente permitirá concretar cambios fotorrealistas de alta resolución al rostro de los actores en tiempo real y “sin necesidad de más composición o trabajo de efectos visuales”.

“Siempre me ha atraído la tecnología que me ayuda a contar una historia”, dijo Zemeckis. “Con ‘Here’, la película simplemente no funcionaría sin que nuestros actores se transformaran sin problemas en versiones más jóvenes de sí mismos. Las herramientas de inteligencia artificial de Metaphysic hacen exactamente eso, ¡de maneras que antes eran imposibles! Después de haber probado todos los sabores de la tecnología de reemplazo de rostros y anti-envejecimiento disponibles en la actualidad, Metaphysic es claramente el líder mundial en contenido de inteligencia artificial con calidad de película y la elección perfecta para esta película increíblemente desafiante y emotiva”.

La película de Here será producida por Miramax y distribuida por Sony Pictures. Y, aparte de Hanks y Wright, su elenco incluirá a Paul Bettany y Kelly Reilly.