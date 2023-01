Rumor: Universal estaría desarrollando una película live-action de Cómo entrenar a tu dragón

Cómo entrenar a tu dragón, una de las mejores sagas animadas de la década pasada, podría volver a la pantalla grande. Pero no esperen una nueva entrega animada porque según un nuevo rumor Universal estaría planeando una versión live-action de la historia de Hipo y Chimuelo.

Este rumor proviene de Daniel Richtman, un supuesto filtrador que usualmente comparte información sobre películas de superhéroes. Según Richtman (vía The Direct) “Dean Deblois escribirá y dirigirá una versión de live-action de Cómo entrenar a tu dragón para Universal”.

Dean Deblois dirigió todas las películas de Cómo entrenar a tu dragón y Universal es el estudio detrás de Dreamworks, la compañía que realizó esta saga. No obstante, esta información no está confirmada ni ha sido respaldada por otras fuentes por lo que no debe ser considerada como algo más que un rumor.

De todas maneras, cabe recordar que Cómo entrenar a tu dragón es una de las sagas animadas más exitosas de Dreamworks y no solo cuenta con tres películas, sino que también ha inspirado series animadas y videojuegos.