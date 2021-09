Sean Bean y Famke Janssen serán parte de una película live-action de Los Caballeros del Zodiaco

Finalmente uno de los anime más populares durante las últimas décadas en Latinoamérica tendrá una adaptación live-action. Ya está en proceso de pre-producción una adaptación de Los Caballeros del Zodiaco.

El polaco Tomasz Baginski, con experiencia en animación y efectos especiales, se encargará de dirigir una película que será producida por la compañía japonesa Toei. Previamente, Baginski trabajó creado secuencias cinemáticas de inicio para los juegos de The Witcher y fue productor ejecutivo en la serie de Netflix.

En el anuncio del proyecto no se quedan solo en esa revelación, que involucra el hecho de que en la distribución estará involucrada Sony Pictures Worldwide Acquisitions, ya que The Hollywood Reporter informó que los actores Arata Mackenyu (Pacific Rim: Uprising), hijo de Sonny Chiba, y Madison Iseman (Annabelle Comes Home) serán los protagonistas.

El primero será el huérfano Seiya, destinado a portar la armadura de Pegaso, mientras que la segunda dará vida a Sienna, una joven con problemas para controlar sus poderes divinos. Sí, Athena tendrá otro nombre en esta ocasión.

Por otro lado, el elenco incluirá además a Sean Bean (Goldeneye, Game of Thrones) como Alman Kiddo, el hombre que recluta a los caballeros de bronce, junto a Fame Janssen (X-Men) y Mark Dascascos (John Wick 3).

Josh Campbell y Matt Stuecken (10 Cloverfield Lane) escribieron el borrador más reciente del guión de una película que contará con coreografías de pelea a cargo de Andy Cheng, quien fue doble de acción de Jackie Chan y trabajó recientemente en Shang-Chi.