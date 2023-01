Segundo episodio de The Last of Us esconde una referencia a Uncharted

El más reciente episodio de la serie de The Last of Us esconde una referencia a Uncharted, según fue dado a conocer por la misma Naughty Dog.

Según dieron a conocer a través de Instagram, el encendedor que utiliza Tess en uno de los momentos que marcaron el episodio, cuenta con el diseño del encendedor de Sam Drake en Uncharted 4: A Thief’s End.

“Fans de Uncharted: ¿No les resultó familiar el mechero de Tess en el episodio de anoche de The Last of Us? ¡Fue modelado a partir del encendedor de Sam Drake en Uncharted 4: El Desenlace del Ladrón!”, escribieron a través de la red social.

La serie de HBO inspirada en el popular videojuego, se ha convertido en todo un éxito, y según se conoció recientemente, el segundo episodio superó en espectadores al primero.

The Last of Us tiene programado su tercer episodio para el próximo domingo.