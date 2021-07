Shigeru Miyamoto está “enganchado” con Pokémon GO

Desde el lanzamiento de Pokémon Go este se convirtió en todo un éxito, y aunque con el pasar del tiempo el juego ha dejado de estar en la palestra sigue con una importante base de jugadores, quienes continúan capturando a las diferentes criaturas. Entre estos se encuentra una de las personas más importantes del mundo de los videojuegos, hablamos de Shigeru Miyamoto, el creador de Super Mario, quien apuntó que actualmente está enganchado con el título.

Según señaló al referirse a los juegos que lo han influenciado, “básicamente, suelo jugar a los juegos que creé yo mismo, por lo que no me han influido mucho los juegos de otras empresas”, agregando que “dicho esto, el primer juego que me influenció cuando comencé el trabajo de desarrollo de juegos fue Pac-Man, y desde una perspectiva de diseño, creo que Tetris es maravilloso. Actualmente estoy enganchado a Pokémon GO”.

“Este juego, que estoy jugando con mi esposa, es un sueño hecho realidad de poder jugar con toda mi familia. He estado disfrutando de Pokémon GO con mi esposa y amigos del vecindario durante unos dos años. La persona promedio que juega Pokémon GO en Japón probablemente tenga alrededor de 60 años”, agregó.

Cabe recordar que pokémon Go recientemente ha estado celebrando su quinto aniversario, y sus desarrolladores, Niantic, han dado a conocer que han obtenido ganancias por $ 5 mil millones de dólares desde su lanzamiento en 2016.