Skeletor tendrá un nuevo nombre en la segunda parte de Masters of the Universe: Revelation

[Esta nota contiene spoilers de la primera parte de Masters of the Universe: Revelation]

Cuando Masters of the Universe: Revelation presente la segunda parte de su primera temporada, los fanáticos no solo podrán retomar la nueva historia de He-Man y compañía, sino que también se encontrarán con una nueva versión de Skeletor.

En un video publicado por Netflix a propósito de las dudas que pueden haber quedado entre los fanáticos a raíz del final de la primera tanda de episodios de Masters of the Universe: Revelation, Kevin Smith reveló que Skeletor estrenará un nuevo nombre en la segunda parte de la serie.

“Se convierte en lo que llamamos en la sala Skelegod”, respondió Smith ante una pregunta respecto a si ahora Skeletor es un Amo del Universo. “Algo con lo que ha soñado durante 40 años, pero deben tener cuidado con lo que desean, niños”.

Si bien la declaración de Smith podría dar a entender que “Skelegod” sería solo un nombre utilizado por la producción, cabe señalar que aquella denominación para Skeletor ya fue confirmada en un juguete de Masters of the Universe: Revelation lanzado por Mattel.

En ese sentido, esto solo reafirma que la transformación de Skeletor en la primera parte de Masters of the Universe: Revelation será clave para los próximos episodios.

Por ahora no hay una fecha concreta para el estreno de la segunda parte de Masters of the Universe: Revelation, pero se espera que la serie regrese este 2021 o durante inicios de 2022.